Бельгія не дозволила Україні бити по РФ своєю зброєю - премʼєр

Голова уряду Бельгії Александер Де Кроо заявив, що наразі його країна не збирається дозволяти Україні завдавати удари по території російських агресорів, використовуючи винищувачі F-16.

Про це премʼєр Бельгії заявив журналістам під час візиту до США 31 травня, повідомляє інформагентство Belga.

Він заявив, що минулого тижня Бельгія та Україна підписали безпекові угоду, яка передбачає постачання 30 винищувачів F-16.

"Але угода дуже чітка. Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися", – підкреслив бельгійський прем'єр.

Він зауважив, що наразі потрібно отримати гарантії, що Сполучені Штати та інші країни НАТО зможуть продовжувати надавати військову підтримку Україні.

"Існує величезна потреба в протиповітряній обороні. Бойові літаки можуть допомогти в цьому, але будуть потрібні й інші речі. Тому нам треба подумати над тим, як ми можемо надати швидше і якісніше обладнання", – сказав Де Кроо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Захід поставив Києву обмеження на використання винищувачів F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна отримає від Бельгії F-16 і не тільки.

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