Це не "Орешник": експерт назвав найнебезпечнішу російську ракету

Водночас російські погрози ще одним ударом ракетою "Орешник" – це просто спроба залякати.

На сьогодні найстрашніша для України російська ракета – це не "Орешник" і навіть не "Кинджал", а балістична ракета "Іскандер".

Про це військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів "24 Каналу".

Світан вважає, що погрози Росії ще одним ударом балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" по Україні найближчими днями – це просто спроба залякати суспільство та військово-політичне керівництво держави.

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Експерт пояснив, що президенту Росії Володимиру Путіну негайно потрібне визнання капітуляції України. І задля цього країна-агресорка намагається дотиснути українців та Захід терористичними способами.

"Незалежно від того, чи розганяє Путін чергову страшилку, у будь-яку мить росіяни можуть завдати удар балістикою. З цим типом ракет у нас велика проблема. Зараз найстрашніша для нас не ракета "Орешник" й навіть не "Кинджал", адже зліт МіГ-31 можна простежити, а "Іскандер", який долітає за лічені хвилини", – пояснив Світан.

На його думку, весь ґвалт довкола "Орешника" закручений під інформаційно-психологічну операцію Кремля. Адже РФ має понад десяток балістичних ракет середньої дальності та міжконтинентальних, які набагато потужніші за "Орешник". Наприклад, "Воєвода", "Рубеж", "Тополь-М", "Сармат".

Тому, зазначив експерт, погрози повторного удару "Орешником" – суто ФСБівський підхід, аби дотиснути психологічно там, де Росія фізично не може нічого зробити.

Нагадаємо, напередодні в Росії пригрозили, що можуть знову вдарити по Україні ракетою "Орешник" як помсту за нові українські атаки ракетами ATACMS.

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