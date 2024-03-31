Обстріли "Калібрами": експерти Defence Express підрахували крилаті ракети росіян

На тлі заяви очільника ГУР МОУ Кирила Буданова про ймовірність застосування росіянами найближчим часом крилатих ракет морського базування "Калібр" для ударів по Україні експерти зазначили, що темп виробництва крилатих ракет міг коливатись від 20 до 35 одиниць на місяць. Тож, виходячи із цього, і також із факту, що за чотири місяці потому росіяни майже не використовувати "Калібри" для обстрілів по Україні, йтися може про збільшення запасу ракет цього типу в діапазоні від 80 одиниць до 120 одиниць, або ж до діапазону від 245 одиниць до 285 одиниць.

Про це йдеться у матеріалі українського військового порталу Defence Express.

Фахівці порталу зазначають, якщо опертись на дані про кількість ракет в РФ станом на листопад 2023 року, яку тоді заявляв представник того ж ГУР МОУ Вадим Скібіцький, на листопад 2023 року, за оцінками нашої розвідки, росіяни мали накопичений запас в 165 КРМБ "Калібр". Якщо ж враховувати відомі на той момент дані, то темп виробництва "Калібрів" міг коливатись від 20 до 35 одиниць на місяць.

"Виходячи із цього, і також із факту, що за чотири місяці потому рашисти майже не використовувати "Калібри" для обстрілів по Україні, то мова може йти про те, що запас КР цього типу у ворога міг вирости в діапазоні від +80 одиниць до + 120 одиниць, або ж до діапазону від 245 одиниць до 285 одиниць", – пояснили експерти.

Фахівці також врахували і офіційні звіти Повітряних Сил.

"В проміжок з 21 по 31 березня 2024 року російські загарбники відстріляли по Україні загалом 133 крилаті ракети повітряного базування Х-101/555/55. На цьому тлі логічною виглядає оцінка, що по мірі вичерпання наявного запасу крилатих ракет повітряного базування росіяни можуть "розпакувати" запас "Калібрів". Але водночас, і на ті ж самі Х-101 "рашисти" й далі можуть покладатись для виконання ударів по нашій критичній інфраструктурі", – висловилися експерти.

Повідомлення про те, що РФ почала виробництво Х-101 з двома бойовими частинами, і ця ракета дійсно стала вдвічі небезпечнішою, вказує зокрема і на те, що ворог прагне максимізувати ефект від застосування таких ракет у разі зменшення інтенсивності запусків.

Нагадаємо, за заявою керівнику ГУР Кирила Буданова, росіяни накопичували “Калібри”. Наразі ракети "абсолютно готові до застосування".

"Вони їх не використовують, було прийнято рішення, через те, що "Калібр" є менш ефективним, ніж ракета Х-101, поки використовувати Х-101. Найближчим часом, думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася”, – розповів Кирило Буданов.

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