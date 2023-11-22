У Франції заговорили про постачання Україні не лише європейських боєприпасів

Такі розмови почалися на тлі того, що ЄС може не передати Україні обіцяну кількість боєприпасів.

У Франції можуть переглянути свою позицію щодо того, що артилерійські боєприпаси до України мають надходити лише з Європи.

Про це пише POLITICO.

Причиною до можливого перегляду рішення Францію спонукало те, що ЄС не виконує власної обіцянки передати Україні до березня наступного року мільйон боєприпасів.

"Поки ми не дійшли такого висновку, ми не будемо цього робити [закуповувати за кордоном], але якщо нам доведеться пристосуватися, ми пристосуємося", – сказав він.

Видання передає, що це історичне рішення на тлі того, якої позиції Франція дотримувалась досі щодо заохочення національних урядів купувати європейські зброю та боєприпаси.

"Нам потрібні європейські преференції, тому що ми маємо заохочувати компанії [до виробництва]. Але ми здатні бути гнучкими, щоб допомогти Україні", – наголосив дипломат.

Проте, наразі до цього кроку ще далеко, Україні передано лише близько третини від визначеної кількості.

Як сказала Бенедикта фон Зехерр-Тос, директорка з питань миру, безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх дій, до кінцевого терміну в березні ще достатньо часу. І навіть якщо ціль не буде досягнута саме до цього місяця, Київ зрештою все одно отримає обіцяні боєприпаси, сказала вона.

"Питання лише в тому, чи досягнемо ми мети до березня або трохи пізніше 2024 року", — вона сказала.

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Зазначимо, що на початку цього року Брюссель запропонував план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом передачі снарядів із наявних запасів і відповідного відшкодування країнам із Європейського фонду миру ЄС, а також план на суму 1 мільярд євро для спільної закупівлі боєприпасів Міністерством оборони Європи.

Зараз дедалі гучніше лунають заклики до Європи шукати снаряди для Києва за кордоном.

"Ми давно виступаємо за те, що якщо не вистачає боєприпасів або не вистачає обладнання в ЄС, то давайте закупимо їх десь в іншому місці і віддамо Україні", — сказав POLITICO президент Латвії Едгарс Рінкевич на початку цього місяця.

Нагадаємо, Німеччина та Франція створюють нову коаліцію, яка спрямована на посилення протиповітряної оборони України.

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