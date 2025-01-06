Хірург підхопив рідкісний рак у пацієнта під час операції: як це сталося

Вчені були спантеличені після того, як отримали повідомлення про те, що у хірурга розвинувся той же рак, що і у його пацієнта, після того, як він прооперував його і поранив руку.

Про це пише Daily Star.

Чоловік, якого оперували, був 32-річним громадянином Німеччини з рідкісним типом раку. Хірург видаляв ракову пухлину з його черевної порожнини – але стався дивний інцидент, коли рак причепився до медичного працівника. Кажуть, що хірург порізав руку під захисними рукавичками, рану негайно продезінфікували і перев'язали, але через п'ять місяців він помітив щось дивне. На руці, де була рана, утворилася шишка. Він пішов на обстеження, і ця пухлина виявилася злоякісною. Подальші аналізи показали, що вона генетично ідентична раку, на який страждав його колишній пацієнт.

Медики, провівши деякі дослідження, стверджують, що хірург захворів на рак після того, як деякі клітини потрапили в його організм через поріз на руці. Це неймовірно рідкісний випадок, оскільки зазвичай під час трансплантації організм відторгає будь-яку чужорідну тканину, що, як вони очікували, мало статися і з хірургом.

Однак, за їхніми словами, у хірурга була "неефективна протипухлинна імунна відповідь". Інцидент стався у 90-х роках, але про нього знову заговорили після того, як вчені вивчили рідкісний випадок.

Медичний журнал Нової Англії дослідив передавання злоякісної фіброзної гістіоцитоми – раку, який утворюється в м'яких тканинах і діагностується лише 1 400 разів на рік. Цей випадок ніколи раніше не зустрічався і спричинив велику плутанину.

У журналі вчені написали: "Зазвичай трансплантація алогенних тканин від однієї людини до іншої спричиняє імунну відповідь, яка призводить до відторгнення пересадженої тканини. У випадку хірурга в тканинах, що оточують пухлину, розвинулася інтенсивна запальна реакція, але маса пухлини збільшилася, що свідчить про неефективну протипухлинну імунну відповідь".

Подібним чином виявляють рак і в процесі пересадження органів.

На щастя, після того, як хірург видалив тверду пухлину з долоні, рак виявився повністю видаленим. Він не показав жодних ознак поширення чи повернення.

Чоловік, якому видалили рак, вижив, але згодом помер внаслідок ускладнень після операції.

Нагадаємо, у Китаї виявлено сплеск захворюваності на новий респіраторний вірус HMPV. Влада країни активізувала програми моніторингу для контролю ситуації.

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