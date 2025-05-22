Якщо хочете довго жити, треба пити лише цю воду: поради експертів

Яку воду пити, щоб довго жити / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Якість питної води залежить від багатьох факторів — регіону, очищення та джерел, з яких її беруть. Експерти назвали ту воду, яка найкраще підходить для щоденного вживання. Вона позитивно впливає на стан здоров’я, а отже подовжує життя.

Яку воду найкраще пити щодня, щоб довго жити: поради експертів

Екологи пояснили, яка вода найкорисніша. Як ідеться в матеріалі ресурсу «РБК-Україна», до 80% питної води у нашій державі беруть із поверхневих джерел — річок і озер. Однак саме вони найбільш вразливі до забруднень, різноманітних заражень та екологічного виснаження. І лише п’ята частина питної води береться із підземних джерел, які в рази безпечніші, як зазначають експерти.

Артезіанська вода з бюветів значно чистіша, ніж із поверхневих джерел, її можна пити щодня. Хоча підприємства-постачальники запевняють, що якість водопровідної води також цілком прийнятна для вживання, все ж таки варто бути обережними. Адже вода так само, як і інші продукти, які людина вживає щодня, впливає на здоров’я.

Реклама

Екологи говорять, що водопровідну воду можна сміливо пити, якщо її додатково очистити за допомогою спеціальних фільтрів. Експерти наголошують, що доочищувати водопровідну воду треба усім, хто хоче довше жити.

Також є альтернативний варіант — очищена вода, яка продається в пунктах розливу. Наразі вони є майже біля кожної багатоповерхівки.

Ще є прилад, який перевіряє вміст солі у воді. Якщо він показує низьку солоність, то можна вважати, що інших домішків також буде небагато. Таку воду можна вживати щодня.

Звісно, найідеальніший варіант для молодості та здоров’я — питна вода з альпійських джерел. Однак в українських реаліях — це відфільтрована водопровідна чи вода на розлив, як говорять екологи. Також експерти зазначають, що кількаразове кип’ятіння води не підвищить її користь. Тому найкращий варіант — це її фільтрація.

Реклама