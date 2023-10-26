Чи можна спати під електроковдрою: експерти здивували відповіддю

Ковдри з підігрівом можуть негативно впливати на ваше здоров’я та сон.

Експерти попереджають, що сон із електричною ковдрою може завдати шкоди вашому здоров'ю. Ризик може полягати в ненавмисному перегріванні тіла. Фахівці пояснили, як різні медичні стани, такі як діабет, можуть спричинити нейропатію, що описує пошкодження периферичних нервів.

Про це пише The Mirror.

Периферична нейропатія розвивається, коли пошкоджуються нерви в кінцівках тіла, таких як кисті, стопи та руки. Це може спричинити біль, поколювання, а також оніміння.

За словами докторки Єви Глейзер та докторки Елізабет Ко, будь-який з цих симптомів може призвести до порушення чутливості людини до тепла, особливо під час сну.

“Це підвищує ризик перегрівання під час сну з електричною ковдрою або навіть отримання опіків в місцях прямого контакту з приладом”, — кажуть вони.

Хоча були повідомлення про випадки смерті від теплового удару, спричиненого електричними ковдрами, лікарі запевнили, що такі випадки “надзвичайно рідкісні”. Вони також попередили, що ковдри з підігрівом можуть негативно впливати на сон.

Дослідження показали, що під час сну температура нашого тіла знижується на один-два градуси, що пов'язано з покращенням якості сну. Експерти припускають, що нагріте спальне середовище може втручатися в нічні температурні цикли організму і перешкоджати сну.

Вони також обговорили вплив електричних ковдр та електромагнітних полів (ЕМП). Національний інститут раку стверджує, що ковдри з підігрівом є джерелом електричних і магнітних полів надзвичайно низької частоти.

Лікарі кажуть: “Занепокоєння викликає те, що, оскільки наші тіла генерують мільярди крихітних електричних імпульсів, на які можуть впливати зовнішні ЕМП, їх вплив може становити небезпеку для здоров'я”.

Замість того, щоб використовувати електричну ковдру на всю ніч, лікарі запропонували попередньо підігрівати ліжко за годину до сну і вимикати її, коли ви лягаєте у ліжко. Інший варіант — використовувати кілька ковдр, щоб зігрітися до ранку.

Важливо зазначити, що електричну постільну білизну ніколи не слід використовувати для немовлят або людей, які не можуть рухатися. Також слід переконатися, що ковдра справна, і дотримуватися інструкцій виробника щодо зберігання, обслуговування та чищення.

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