Навіщо класти лимон до морозильної камери — і до чого тут рак: цього ви точно не знали

Заморозити лимон, а потім натерти його на терці. Перша думка — це якась новомодна маска для обличчя з Мережі. Але насправді, цей продукт допоможе покращити здоров'я. Як саме?

Важко заперечувати той факт, що лимон дуже корисний для нашого організму продукт. Але мало хто здогадується, що у замороженому вигляді він має ще більше позитивного впливу.

Кілька досліджень показали, що лимони та деякі інші цитрусові містять природні речовини, які можуть мати протиракові властивості. Серед них особливо виділяють модифікований цитрусовий пектин і лимоноїди. Однак, на людях ці властивості поки що не були перевірені.

Модифікований цитрусовий пектин — це вуглевод, який міститься в шкірці цитрусових, модифікований для всмоктування в кишковому тракті для полегшення споживання людиною. У своєму природному стані пектин є неперетравлюваною харчовою клітковиною. Дослідження на тваринах виявили, що він може перешкоджати поширенню раку передміхурової залози, молочної залози та шкіри в інші органи, а ще ускладнює розвиток та поширення ракових клітин, хоча й не впливає на первинну пухлину.

Лимоноїди — це хімічні речовини, знайдені в шкірці цитрусових, які відповідають за гіркий смак лимонів. Дослідження показали, що за дуже високого рівня вони здатні сповільнювати ріст ракових клітин і індукувати апоптоз (загибель клітин). Однак дослідження були зосереджені на тваринах і культурах раку молочної залози людини in vitro (клітини раку молочної залози, вилучені з організму людини та досліджені в лабораторії). А тому є мало інформації про ефективність лимоноїдів у профілактиці або боротьбі з раком у людей.

Чому фахівці радять саме заморожувати лимон? Справа в тому, що так цитрус простіше вживати разом зі шкіркою, адже саме в ній міститься найбільша кількість речовин, які допомагають у профілактиці раку. Тому потрібно спочатку добре промити лимон, помістити його до морозильної камери, а потім натерти на дрібній терці.

Цю лимонну стружку можна використовувати усюди: посипати салати, додавати до супів, макаронів, морозива або десертів. Так звичні страви отримують нотку пікантності, а ваш організм — допомогу у вигляді корисних речовин та вітамінів. Додатково лимонна шкірка бореться з токсинами в організмі та зміцнює здорові клітини.

Звичайно, використовувати лимон як ліки від раку не рекомендовано. Було проведено надто мало досліджень та й практично всі вони не проводилися на людях. Однак як додаткове джерело вітамінів та поживних речовин лимон є корисним продуктом.

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