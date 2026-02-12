Гороскоп на 12 лютого: що карти Ленорман радять у грошах, справах і стосунках

Карти Ленорман / © ТСН

Карти Ленорман на 12 лютого вказують на практичний день, коли варто звертати увагу на слова, домовленості й деталі. Саме дрібниці цього дня можуть вплинути на результат у справах.

Прогноз для знаків зодіаку

Овен — Вершник

Можлива новина або пропозиція, що прискорить справи.

Телець — Риби

Фінансові питання виходять на перший план.

Близнята — Птахи

Багато розмов і обговорень. Важливо не нервувати.

Рак — Дім

Фокус на побуті й стабільності.

Лев — Сонце

Вдалий день із позитивними результатами.

Діва — Книга

Не вся інформація буде відкритою. Краще спостерігати.

Терези — Перстень

Домовленість або угода матимуть значення.

Скорпіон — Гора

Можлива затримка у справах.

Стрілець — Корабель

З’являться думки про зміни.

Козоріг — Вежа

Краще діяти самостійно й обдумано.

Водолій — Зірки

Плани на майбутнє виходять на перший план.

Риби — Серце

Емоційні події та підтримка близьких.

12 лютого стане днем новин і рішень. Уважність до деталей принесе більше користі, ніж поспіх.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.