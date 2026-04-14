ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

Комусь доведеться поставити крапку, а хтось почне новий етап: гороскоп на тиждень 13–19 квітня

Цей тиждень принесе завершення важливих процесів, непрості рішення і водночас відкриє нові можливості для тих, хто готовий рухатися далі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Тиждень проходить під впливом карт Хрест — Коса — Корабель.
Це комбінація завершення, різкого рішення і руху вперед.

Старі ситуації можуть закриватися досить жорстко або несподівано.
Але саме це відкриває шлях до нового етапу.

Овен

Вам доведеться поставити крапку в ситуації, яка давно тягнеться.
Це непросто, але необхідно для руху вперед.

Телець

Можливі різкі зміни у звичному ритмі.
Доведеться адаптуватися і швидко реагувати.

Близнята

Тиждень принесе новини і можливості.
Головне — не втратити шанс через сумніви.

Рак

Емоційно непростий період.
Можливі ситуації, які змусять переглянути ставлення до людей.

Лев

Час рухатися далі.
З’явиться можливість змінити напрям і вийти на новий рівень.

Діва

Доведеться прийняти рішення, яке довго відкладалося.
І воно буде ключовим.

Терези

Тиждень поставить перед вибором.
Не намагайтеся залишити все як є — це не спрацює.

Скорпіон

Різке прояснення ситуації.
Правда може бути неочікуваною, але вона звільнить.

Стрілець

З’явиться шанс почати новий етап.
Але для цього потрібно відпустити старе.

Козоріг

Тиждень вимагатиме витримки і рішучості.
Ви впораєтесь, якщо не будете відкладати дії.

Водолій

Можливі несподівані зміни або поїздки.
Життя може різко змінити напрям.

Риби

Завершення одного етапу і підготовка до нового.
Важливо не триматися за те, що вже вичерпало себе.

Це тиждень, коли старе закривається, іноді різко і без попередження.

Але саме через це відкривається новий шлях — і він може бути значно кращим.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie