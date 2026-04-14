Комусь доведеться поставити крапку, а хтось почне новий етап: гороскоп на тиждень 13–19 квітня

Оракул Ленорман / © ТСН

Тиждень проходить під впливом карт Хрест — Коса — Корабель.

Це комбінація завершення, різкого рішення і руху вперед.

Старі ситуації можуть закриватися досить жорстко або несподівано.

Але саме це відкриває шлях до нового етапу.

Овен

Вам доведеться поставити крапку в ситуації, яка давно тягнеться.

Це непросто, але необхідно для руху вперед.

Телець

Можливі різкі зміни у звичному ритмі.

Доведеться адаптуватися і швидко реагувати.

Близнята

Тиждень принесе новини і можливості.

Головне — не втратити шанс через сумніви.

Рак

Емоційно непростий період.

Можливі ситуації, які змусять переглянути ставлення до людей.

Лев

Час рухатися далі.

З’явиться можливість змінити напрям і вийти на новий рівень.

Діва

Доведеться прийняти рішення, яке довго відкладалося.

І воно буде ключовим.

Терези

Тиждень поставить перед вибором.

Не намагайтеся залишити все як є — це не спрацює.

Скорпіон

Різке прояснення ситуації.

Правда може бути неочікуваною, але вона звільнить.

Стрілець

З’явиться шанс почати новий етап.

Але для цього потрібно відпустити старе.

Козоріг

Тиждень вимагатиме витримки і рішучості.

Ви впораєтесь, якщо не будете відкладати дії.

Водолій

Можливі несподівані зміни або поїздки.

Життя може різко змінити напрям.

Риби

Завершення одного етапу і підготовка до нового.

Важливо не триматися за те, що вже вичерпало себе.

Це тиждень, коли старе закривається, іноді різко і без попередження.

Але саме через це відкривається новий шлях — і він може бути значно кращим.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.