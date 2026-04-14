Комусь доведеться поставити крапку, а хтось почне новий етап: гороскоп на тиждень 13–19 квітня
Цей тиждень принесе завершення важливих процесів, непрості рішення і водночас відкриє нові можливості для тих, хто готовий рухатися далі.
Тиждень проходить під впливом карт Хрест — Коса — Корабель.
Це комбінація завершення, різкого рішення і руху вперед.
Старі ситуації можуть закриватися досить жорстко або несподівано.
Але саме це відкриває шлях до нового етапу.
Овен
Вам доведеться поставити крапку в ситуації, яка давно тягнеться.
Це непросто, але необхідно для руху вперед.
Телець
Можливі різкі зміни у звичному ритмі.
Доведеться адаптуватися і швидко реагувати.
Близнята
Тиждень принесе новини і можливості.
Головне — не втратити шанс через сумніви.
Рак
Емоційно непростий період.
Можливі ситуації, які змусять переглянути ставлення до людей.
Лев
Час рухатися далі.
З’явиться можливість змінити напрям і вийти на новий рівень.
Діва
Доведеться прийняти рішення, яке довго відкладалося.
І воно буде ключовим.
Терези
Тиждень поставить перед вибором.
Не намагайтеся залишити все як є — це не спрацює.
Скорпіон
Різке прояснення ситуації.
Правда може бути неочікуваною, але вона звільнить.
Стрілець
З’явиться шанс почати новий етап.
Але для цього потрібно відпустити старе.
Козоріг
Тиждень вимагатиме витримки і рішучості.
Ви впораєтесь, якщо не будете відкладати дії.
Водолій
Можливі несподівані зміни або поїздки.
Життя може різко змінити напрям.
Риби
Завершення одного етапу і підготовка до нового.
Важливо не триматися за те, що вже вичерпало себе.
Це тиждень, коли старе закривається, іноді різко і без попередження.
Але саме через це відкривається новий шлях — і він може бути значно кращим.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.