Категорія
Астрологія
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Молодик у Близнятах 10 червня: що варто зробити та чого слід уникати 

Молодик у Близнятах 10 червня: що варто зробити та чого слід уникати 

ТСН.ua

Кожний молодик - особливий, а тим паче цей, який підкріплений сонячним затемненням.

10 червня відбудеться сонячне затемнення, яке закриє коридор затемнень. Зазвичай сонячне затемнення збігається з молодиком і цей день не стане винятком. Оскільки затемнення відбудеться фактично опівдні 10 червня, то у вас є час, щоб виконати кілька простих практик молодика та підготуватися до затемнення.

Кожний молодик - особливий, а тим паче цей, який підкріплений сонячним затемненням. Завдяки тому, що Сонце і Місяць доступні в з'єднанні в одному знаку, енергія їх енергія допомагає запустити процеси в нашому житті. При цьому важливо, коли знайомство відбувається новоутворення і які планети взаємодіють зі світилами в цей момент. 

Нинішній молодик відбуватиметься в астрологічному знаку Близнят, а тому не виключено, що вам захочеться збільшити своє коло спілкування та замислитися над подальшими перспективами. Зверніть увагу на те, що молодик і сонячне затемнення відбуватимуться під час періоду ретроградного Меркурія, якого вважають покровителем Близнят, що може уповільнити певні процеси у вашому житті. 

Молодик 10 червня: що варто зробити 

  • Очистити оселю, простір та тіло.
  • Позбавитися від усього зайвого, що заважає вам рухатися далі.
  • Зробити генеральне прибирання: не зайвим буде зазирнути туди, де ви зазвичай не прибираєте.
  • Навести лад на комп'ютері, телефоні, у пошті, робочих записах тощо.
  • Видалити старі та непотрібні файли та фото.
  • Помити підлогу з сіллю та ефірними оліями, наприклад полину та лаванди.
  • Запалити свічки, пам'ятаючи про пожежну безпеку.
  • Окурити приміщення пахощами, приміром, білим сандалом, ялівцем, полином, ладаном.
  • Уявити, що на вікнах та дверях вашої квартири чи будинку з'явився невидимий захід.
  • Приймати ванну чи душ, уявляючи як з вас виходить негатив.
  • Медитувати та займатися духовними практиками.
  • Пити чисту джерельну воду та вживати легку їжу.
  • Боротися з ілюзіями.

Молодик 10 червня: чого варто уникати

  • Піддаватися на кризу у свідомості.
  • Ігнорувати власне здоров'я.
  • Бути нервовими, дратівливими, плаксивими.
  • Здійснювати операції.
  • Започаткувати щось нове. 

Нагадаємо, що раніше ми писали про поради, що варто зробити під час сонячного затемнення

Читайте також:

Новини світу: як себе захистити у період ретроградного Меркурія

Новини світу: як себе захистити у період ретроградного Меркурія

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 