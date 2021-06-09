Молодик у Близнятах 10 червня: що варто зробити та чого слід уникати

Кожний молодик - особливий, а тим паче цей, який підкріплений сонячним затемненням.

10 червня відбудеться сонячне затемнення, яке закриє коридор затемнень. Зазвичай сонячне затемнення збігається з молодиком і цей день не стане винятком. Оскільки затемнення відбудеться фактично опівдні 10 червня, то у вас є час, щоб виконати кілька простих практик молодика та підготуватися до затемнення.

Кожний молодик - особливий, а тим паче цей, який підкріплений сонячним затемненням. Завдяки тому, що Сонце і Місяць доступні в з'єднанні в одному знаку, енергія їх енергія допомагає запустити процеси в нашому житті. При цьому важливо, коли знайомство відбувається новоутворення і які планети взаємодіють зі світилами в цей момент.

Нинішній молодик відбуватиметься в астрологічному знаку Близнят, а тому не виключено, що вам захочеться збільшити своє коло спілкування та замислитися над подальшими перспективами. Зверніть увагу на те, що молодик і сонячне затемнення відбуватимуться під час періоду ретроградного Меркурія, якого вважають покровителем Близнят, що може уповільнити певні процеси у вашому житті.

Молодик 10 червня: що варто зробити

Очистити оселю, простір та тіло.

Позбавитися від усього зайвого, що заважає вам рухатися далі.

Зробити генеральне прибирання: не зайвим буде зазирнути туди, де ви зазвичай не прибираєте.

Навести лад на комп'ютері, телефоні, у пошті, робочих записах тощо.

Видалити старі та непотрібні файли та фото.

Помити підлогу з сіллю та ефірними оліями, наприклад полину та лаванди.

Запалити свічки, пам'ятаючи про пожежну безпеку.

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Окурити приміщення пахощами, приміром, білим сандалом, ялівцем, полином, ладаном.

Уявити, що на вікнах та дверях вашої квартири чи будинку з'явився невидимий захід.

Приймати ванну чи душ, уявляючи як з вас виходить негатив.

Медитувати та займатися духовними практиками.

Пити чисту джерельну воду та вживати легку їжу.

Боротися з ілюзіями.

Молодик 10 червня: чого варто уникати

Піддаватися на кризу у свідомості.

Ігнорувати власне здоров'я.

Бути нервовими, дратівливими, плаксивими.

Здійснювати операції.

Започаткувати щось нове.

Нагадаємо, що раніше ми писали про поради, що варто зробити під час сонячного затемнення.

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