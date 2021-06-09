Молодик у Близнятах 10 червня: що варто зробити та чого слід уникати 

Кожний молодик - особливий, а тим паче цей, який підкріплений сонячним затемненням.
10 червня відбудеться сонячне затемнення, яке закриє коридор затемнень. Зазвичай сонячне затемнення збігається з молодиком і цей день не стане винятком. Оскільки затемнення відбудеться фактично опівдні 10 червня, то у вас є час, щоб виконати кілька простих практик молодика та підготуватися до затемнення.
Кожний молодик - особливий, а тим паче цей, який підкріплений сонячним затемненням. Завдяки тому, що Сонце і Місяць доступні в з'єднанні в одному знаку, енергія їх енергія допомагає запустити процеси в нашому житті. При цьому важливо, коли знайомство відбувається новоутворення і які планети взаємодіють зі світилами в цей момент.
Нинішній молодик відбуватиметься в астрологічному знаку Близнят, а тому не виключено, що вам захочеться збільшити своє коло спілкування та замислитися над подальшими перспективами. Зверніть увагу на те, що молодик і сонячне затемнення відбуватимуться під час періоду ретроградного Меркурія, якого вважають покровителем Близнят, що може уповільнити певні процеси у вашому житті.
Молодик 10 червня: що варто зробити
- Очистити оселю, простір та тіло.
- Позбавитися від усього зайвого, що заважає вам рухатися далі.
- Зробити генеральне прибирання: не зайвим буде зазирнути туди, де ви зазвичай не прибираєте.
- Навести лад на комп'ютері, телефоні, у пошті, робочих записах тощо.
- Видалити старі та непотрібні файли та фото.
- Помити підлогу з сіллю та ефірними оліями, наприклад полину та лаванди.
- Запалити свічки, пам'ятаючи про пожежну безпеку.
- Окурити приміщення пахощами, приміром, білим сандалом, ялівцем, полином, ладаном.
- Уявити, що на вікнах та дверях вашої квартири чи будинку з'явився невидимий захід.
- Приймати ванну чи душ, уявляючи як з вас виходить негатив.
- Медитувати та займатися духовними практиками.
- Пити чисту джерельну воду та вживати легку їжу.
- Боротися з ілюзіями.
Молодик 10 червня: чого варто уникати
- Піддаватися на кризу у свідомості.
- Ігнорувати власне здоров'я.
- Бути нервовими, дратівливими, плаксивими.
- Здійснювати операції.
- Започаткувати щось нове.
Нагадаємо, що раніше ми писали про поради, що варто зробити під час сонячного затемнення.
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