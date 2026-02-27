Рунічний гороскоп на 28 лютого 2026 року: Козорогам — важливий вибір, Близнятам — нова інформація

Руни / © ТСН

Останній день лютого часто пов’язаний із завершенням справ і переглядом планів. Рунічні символи цього дня радять не поспішати з висновками, але й не відкладати те, що давно потребує рішення. Це гарний момент для фінансових кроків, уточнення домовленостей і планування наступного тижня. Послідовність принесе більше користі, ніж імпульсивність.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 28 лютого 2026 року

Овен — руна Уруз

Енергії достатньо для активних дій, якщо не розпорошуватися.

Телець — руна Феху

Практичний підхід до грошей допоможе уникнути зайвих витрат.

Близнята — руна Ансуз

Нова інформація або розмова можуть змінити ваші плани.

Рак — руна Беркана

Краще зберігати спокійний темп і подбати про ресурс.

Лев — руна Соулу

Ініціатива дасть помітний результат.

Діва — руна Кеназ

Уважність до деталей допоможе уникнути неточностей.

Терези — руна Гебо

Співпраця або підтримка принесуть користь.

Скорпіон — руна Альґіз

Варто зберігати обережність у словах і рішеннях.

Стрілець — руна Райдо

Можлива зміна планів або новий напрям у справах.

Козоріг — руна Тейваз

Важливий вибір потребує впевненості та прямоти.

Водолій — руна Дагаз

Новий погляд допоможе побачити інший варіант дій.

Риби — руна Лагуз

Спокійна стратегія дозволить краще зрозуміти ситуацію.

Руни цього дня радять завершувати старе й готуватися до нового етапу. Саме продумані рішення сьогодні стануть основою для початку березня.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.