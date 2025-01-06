Армії потрібно більше внутрішніх системних змін: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський розповів, що на Ставці 6 січня обговорювали питання щодо комплектування бригад, ротації.

Армії потрібно більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 6 січня.

"Були також сьогодні детальні доповіді відповідальних командувачів щодо формування й тренування наших бригад", – зазначив він.

Зеленський розповів, що у понеділок провів Ставку, на якій була тривала окрема доповідь Головкома Олександра Сирського та керівника Генштабу Анатолія Баргилевича.

"Перше – це захист наших фронтових напрямків, Покровська передусім. Я вдячний усім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз саме там. Ми обговорили питання щодо комплектування бригад, також ротації", – сказав президент.

Нагадаємо, окупанти перебувають неподалік від Дніпропетровської області, проте в Україні досі не вирішені проблеми з мобілізацією. Про це раніше заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.

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