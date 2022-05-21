Байден підписав закон про рекордну допомогу Україні: на що підуть $40 млрд

Байден підписав закон про рекордну допомогу Україні: на що підуть $40 млрд

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснив, на які саме потреби спрямують 40 млрд доларів, виділених Україні Сполученими Штатами Америки.

США від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали активніше надавати нашій державі нову фінансову допомогу.

Центр стратегічних комунікацій пояснив, на які саме потреби підуть ці гроші:

6 млрд доларів - на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним силам України.

- на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним силам України. 8,7 млрд доларів - на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні.

- на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні. на 3,9 млрд доларів будуть профінансовані операції Європейського командування, зокрема розвідувальна підтримку.

будуть профінансовані операції Європейського командування, зокрема розвідувальна підтримку. 11 млрд доларів - на зброю, військове та захисне обладнання і спорядження, яке президент США Джо Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами — без додаткового погодження з Конгресом.

- на зброю, військове та захисне обладнання і спорядження, яке президент США Джо Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами — без додаткового погодження з Конгресом. 13,8 млрд доларів було схвалено для Держдепартаменту США, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу.

було схвалено для Держдепартаменту США, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу. 4,4 млрд доларів спрямують на постачання продовольства Україні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про виділення Україні допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів. Цей пакет допомоги є найбільшим, який Конгрес США схвалював за останні 20 років. З урахуванням цих 40 млрд доларів американська допомога Україні становить приблизно 54 млрд доларів лише за два місяці.

Зеленський та Резніков подякували Байдену за підписання закону про ленд-ліз

Читайте також: