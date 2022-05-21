Байден підписав закон про рекордну допомогу Україні: на що підуть $40 млрд

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснив, на які саме потреби спрямують 40 млрд доларів, виділених Україні Сполученими Штатами Америки.
США від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали активніше надавати нашій державі нову фінансову допомогу.
Центр стратегічних комунікацій пояснив, на які саме потреби підуть ці гроші:
- 6 млрд доларів - на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним силам України.
- 8,7 млрд доларів - на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні.
- на 3,9 млрд доларів будуть профінансовані операції Європейського командування, зокрема розвідувальна підтримку.
- 11 млрд доларів - на зброю, військове та захисне обладнання і спорядження, яке президент США Джо Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами — без додаткового погодження з Конгресом.
- 13,8 млрд доларів було схвалено для Держдепартаменту США, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу.
- 4,4 млрд доларів спрямують на постачання продовольства Україні.
Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про виділення Україні допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів. Цей пакет допомоги є найбільшим, який Конгрес США схвалював за останні 20 років. З урахуванням цих 40 млрд доларів американська допомога Україні становить приблизно 54 млрд доларів лише за два місяці.
Читайте також: