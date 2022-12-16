"Біла пляма": експерт зробив неочікуване оцінювання російської ППО

Російська протиповітряна оборона далека від бездоганності – 90% території РФ не прикриті ППО, хіба що Москва.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, інформує FREEДОМ.

"Якщо ми говоримо про Російську Федерацію, про яку, здавалося б, іще від часів Радянського Союзу колосальний мав би залишитися потенціал по озброєнню, яке перебувало б у тому чи іншому стані, то навіть в РФ її практично 90% території, абсолютно відкритої, не мають прикриття ППО. Більш-менш ефективна ППО, ешелонована, розташована в Москві, – заявив Коваленко.

На його думку, вся інша територія Росії – "це одна суцільна біла пляма".

Водночас експерт зауважив, що Україна – найбільша країна в Європі, тому щоб повністю закрити повітряний простір України, кількість відповідних систем ППО має бути досить суттєвою.

Раніше Олександр Коваленко вказав на цікаву відмінність ворожої ракетної атаки 16 грудня.

Нагадаємо, 5 грудня на російських аеродромах "Дягілєво" (Рязанська область) та "Енгельс" (Саратовська область) пролунали вибухи.

На аеродромі "Енгельс" внаслідок вибуху були пошкоджені два ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95 і загинули троє російських військових.

Після цієї "бавовни" кремлівські пропагандисти влаштували істерику, що ЗСУ влаштують у Росії "яскраві" сюрпризи до Нового року чи Різдва.

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