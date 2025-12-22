Буданов є головним архітектором революції у веденні сучасної війни, - Forbes

Реклама

Про це йдеться у великому матеріалі впливового американського видання Forbes, присвяченому діяльності голови української військової розвідки.

“Однією з провідних фігур, що стоять за тектонічними зрушеннями у характері бойових дій, головним архітектором революції у веденні війни, є очільник української розвідки Кирило Буданов, який нещодавно долучився до команди прямих переговорів про мирну угоду з представниками президента Трампа. Буданов був вперше призначений Зеленським начальником воєнної розвідки у 2020 році й відтоді поступово нарощував свій вплив. Наразі Президент України навряд чи міг би знайти більш підходящу «праву руку» для представництва на найвищому рівні”, - пише видання.

На думку автора, зважаючи на історичний момент та запит суспільства до влади сьогодні, такими представниками мають бути надзвичайно компетентні, непідкупні, прозорі публічні особи - лідери, що відомі, насамперед, своєю доброчесністю.

“Буданов може бути скутий необхідністю проявляти дипломатичність у міру свого входження в політику, але не варто недооцінювати його схильність до прямоти й твердості, якщо не сказати - небагатослівності. Він знає, що українці сьогодні прагнуть прозорості, поєднаної з доброчесністю. Він справляє враження людини, яка вистраждала цю доброчесність, загартовану у горнилі війни. Він є рідкісним типом - непохитним ідеалістом і, безперечно, патріотом”, - констатується у матеріалі.

Буданов, акцентують у Forbes, не піде на поступки через слабкість у будь-яких переговорах, де на кону стоїть майбутнє його країни. Але водночас, якщо він і піде на якісь компроміси, громадськість довірятиме йому, знаючи, що він прийняв правильне рішення з правильних міркувань.

“До того ж він відносно молодий: відчувається, що його оптимізм і спрямоване в майбутнє мислення - це не просто риторика. Зрештою, він прожив нинішній український досвід на всіх рівнях, зсередини й ззовні: від фронту розвідки до лінії бойового зіткнення і столу переговорів. Він знає росіян надто добре. Він знає, чого хочуть американці і що потрібно Україні. Його оптимізм дає надію його співгромадянам і всім нам у світі”, - наголошує видання.