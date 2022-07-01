"Це ідіотизм": Арестович розповів, чи повернуться ЗСУ на острів Зміїний

"Це ідіотизм": Арестович розповів, чи повернуться ЗСУ на острів Зміїний

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові навряд чи займатимуть звільнений від російських окупантів острів Зміїний.

В іншому разі для ЗСУ Зміїний може перетворитися на "Чорнобаївку", яка стала фатальною для загарбників.

Про це радник голови ОП сказав у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 1 липня.

"Збройні сили України навряд чи його (острів Зміїний – ред.) будуть займати. Швидше за все, ми прилетимо туди, позначимо прапор якийсь. І те, я сумніваюся, що це потрібно робити, тому що нам своя Чорнобаївка не потрібна", – сказав Арестович.

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"Навіщо повторювати їхні помилки? Поставити туди гарнізон, щоб його зносили? Це ідіотизм, перекреслити всі досягнення. Головне, щоб їх там не було", – додав він.

Радник голови президентського офісу також зауважив, що звільнення острова Зміїний не означає відновлення можливості транзиту з українських портів.

"Це збільшило безпеку в північно-західному регіоні (Чорного моря – ред.), завдало великої моральної поразки Російській Федерації", – оцінив Арестович.

Нагадаємо, 30 червня ЗСУ вигнали російських окупантів і ті поспіхом втекли з острова Зміїного.

Інформацію про вихід окупантів з острова також підтвердили в Міноборони Росії. Але там заявили, що це було зроблено, як "жест доброї волі".

Зауважимо, що представники Генштабу заявляли – ЗСУ планують повернутися на Зміїний.

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