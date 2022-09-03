"Чекає кримінальна стаття": Верещук закликала не брати участь у "референдумах" окупантів, а евакуюватися

Участь у псевдореферендумах, які росіяни планують провести на окупованих територіях України, є злочином. Тож варто евакуюватися із захоплених територій, щоб не брати участь у фейкових голосуваннях.

За участь у "референдумах" окупантів передбачена кримінальна відповідальність.

Про це ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Референдуми", як би вони (окупанти – ред.) їх не називали, – це все елементи злочину, який вчиняє Росія щодо нашої держави. У них зараз етап закритої фази з відкритою датою. Ми чудово це розуміємо і бачимо. Немає і не буде ніяких "референдумів" на нашій українській землі", – сказала Верещук.

Вона додала – те, що окупанти привозять когось із РФ, роблять якісь скриньки, абсолютно нічого схожого з референдумом не має. Віцепрем’єрка також зауважила, що Захід ніколи не визнає жодних псевдореферендумів.

"Тому все це фарс і цирк. Але для наших громадян, які братимуть у цьому участь, це, насправді, стаття Кримінального кодексу. Тому я вкотре закликаю евакуюватися усіх, хто може. А якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, – не брати участі у жодних "референдумах", – наголосила міністерка.

Вона попередила, що жодним тиском та насильним спонуканням не можна потім буде виправдати те, що людина йшла на "референдум".

Верещук також порадила телефонувати на гарячу лінію за номером 15-48, щоб отримати допомогу в евакуації на вільну територію України.

Нагадаємо, у держдепартаменті США попередили, що Росія може зіштовхнутися із новими санкціями у разі проведення "референдумів" на окупованих територіях України.

Псевдореферендум на окупованих територіях: яким буде сценарій далі / Ольга Айвазовська

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