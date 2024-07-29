Невдала операція на "Канатовому", санкція від Залужного та атака РФ: Червінський, якого судять вже півтора року, розповів деталі

Контррозвідник, полковник, ексначальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ Роман Червінський розповів деталі про спецоперацію із захоплення російського військового літака 2022 року, свою роль у ній, та про обстріл аеродрому "Канатове". Заяви полковника пролунали після півтора року його перебування у СІЗО у межах кримінальної справи про обстріл аеродрому. Зараз Червінський перебуває під домашнім арештом вже в іншій справі.

Про це контррозвідник розповів у інтерв’ю виданню "Українська правда".

Коротко про операцію на "Канатовому", звинувачення на адресу Червінського та ракетний удар

У квітні 2023 року Червінський отримав підозру від СБУ у перевищенні службових повноважень, був затриманий та взятий під варту. Як стверджували правоохоронці, полковник разом з іншими людьми вирішив начебто самовільно провести спецоперацію (без згоди держорганів і спецслужб) із захоплення літака ВКС Росії, пілот якого нібито погодився перейти на бік України. Ця спецоперація виявилася невдалою. Як стверджують в СБУ, завдяки цим діям Росія отримала дані про розміщення пілотів та українських літаків на аеродромі "Канатове" в Кіровоградській області. Після цього ворог завдав ракетного удару по "Канатовому". Під час атаки загинув командир військової частини, були поранені 17 бійців та знищені два українські винищувачі.

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Червінський та його захист заперечують звинувачення, спецоперацію називають погодженою, а справу – політично мотивованою. Полковник також називає справу помстою через оприлюднення 2021 року даних про саботаж на рівні Офісу президента і зриву спецоперації щодо затримання російських найманців із ПВК "Вагнер".

В середині липня 2024 року Червінському змінили запобіжний захід, дозволивши внести заставу, і він вийшов з-під варти. Але вже через три дні суд відправив полковника під домашній арешт уже в іншій справі – за підозрою в хабарництві.

Червінський розповів деталі про спецоперацію на "Канатовому"

В інтерв’ю виданню "Українська правда", яке вийшло 29 липня, Червінський детально розповів, як планувалась операція на "Канатовому", на якому етапі він до неї долучився та з чиєї санкції діяв.

Початок операції

Так, у липні 2022 року за день до операції Червінський відправив у її межах чотирьох осіб в одному напрямку разом з представниками Повітряних сил ЗСУ створювати "коридор" для прольоту. Бійці взяли з собою ПЗРК-системи. Близько 12:00 чи 13:00 відбулася чергова нарада за участю Червінського, його керівника-генерала та генерала ВМС, який брав участь у цій операції.

"Прийняли рішення, що я разом зі своїми 25 солдатами і офіцерами виїжджаю також на "Канатове" для забезпечення безпеки. Раптом ця операція все-таки відбудеться, літак прибуде, то ми мали забрати цього пілота безпечно. Було прийнято рішення, що військовослужбовці самого аеродрому не знають про цю операцію, тому що там їх дуже багато – тисячами нараховуються – і раніше була інформація, що в них є люди, які повідомляють росіянам, там є контакти з росіянами", – розповів полковник.

За словами Червінського, близько 16:00 чи 18:00 він та інші учасники операції вилетіли гвинтокрилом з Васильківського військового аеродрому у напрямку Кропивницького, де продовжували цю операцію.

"Санкцію (на використання гвинтокрила – ред.) давав командувач Військово-повітряними силами на прохання командувача нашого територіального командування "Центр", із якими була нарада в нас. Зі мною летів представник цього командування. Ми разом полетіли. Це Олег, і на відео видно, що це він спілкується з російським пілотом. І там ще були кілька людей, які налаштовували нам зв’язок. А хлопці мої поїхали автомобільним транспортом. Вони виїхали десь о шостій вечора і прибули туди десь о 10-й чи 11-й годині. Тобто ми готувалися до цієї операції", – розповів контррозвідник.

Він також повідомив, що до Львова був відряджений співробітник СБУ, тому що туди мала прибути дружина російського пілота, який мав перегнати літак Україні. Але жінка не приїхала о 2:00, як це було заплановано. Червінському було відомо про цей факт, однак він вирішив усе одно залишатися на аеродромі.

Обстріл "Канатового"

Як повідомив Червінський, через чотири години після цього росіяни влаштували обстріл "Канатового".

"Обстріл відбувся через чотири години. Ми були на аеродромі "Канатове". Мої співробітники були розосереджені по території, тобто ніхто не постраждав, окрім двох, які прибули в центр цього аеродрому: вони отримали легкі тілесні ушкодження уламками скла. Я встиг спуститися у бомбосховище", – розповів полковник.

Наслідки російського авіаудару по аеродрому "Канатове" / Фото: СБУ

"Операція жодним чином не пов'язана з обстрілом" аеродрому

Він також відповів, як відреагував на те, що замість російського літака по аеродрому "прилітають" ворожі ракети:

"Як я вже сказав, ми вже розуміли о другій годині, що скоріш за все, цього не буде. Поруч зі мною був представник Військово-повітряних сил. Коли ми все це планували, вони сказали, що обстріл аеродромів – це є звичайна справа. Планові ризики так звані. Це військовий об’єкт, який є, згідно до міжнародних конвенцій про війну, легітимним об'єктом для обстрілів. Операція не могли бути причиною обстрілу".

Червінський додав, що "ракети запускаються не по операціях, а по фізичних цілях – літаках, штабах, тому ракетою по операції не стріляли. Вона запускалася по тих об’єктах, які знаходилися на аеродромі не залежно від того, була там операція чи не була. Якби там не було літаків, то туди б ракета не прилетіла".

Контррозвідник, полковник, ексначальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ Роман Червінський / Скриншот з відео

Чому після неприбуття дружини російського пілота операцію все одно продовжили?

Контррозвідник пояснив, чому навіть після того, як дружина російського пілота не прибула до Львова, було вирішено продовжувати операцію.

"Тому що якби ми просто знялися і поїхали, а цей пілот все ж таки підлетів, вони (сили ППО, які там дислокувалися – ред.) не знали б, як реагувати, а люди з Військово-повітряних сил, які були поруч зі мною, знали алгоритм дії, знали, як діяти в цій ситуації. Ми не могли там кинути все просто так. Тим більше від'їжджати – ніякого ризику в цьому не було, тобто ніяких ризиків ми не передбачали в цьому плані", – звернув увагу полковник.

Після цього, за словами Червінського, із російським пілотом, який так і не з’явився, мали контакти представники СБУ. Самому полковнику не були відомі причини, чому пілот не прилетів, цими питаннями займалася СБУ.

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Ризики проведення операції

Конррозвідник відповів, чи не виникало в нього на етапі розробки операції відчуття, що, можливо, російський пілот блефує, і не намагається перегнати літак, а веде якусь свою гру:

"Ризик гри завжди існує, прибрати його неможливо. Про це знали представники Військово-повітряних сил, які відповідали за безпеку перельоту, за безпеку всіх учасників, і ніяких заперечень з цього приводу не було. Ми жодним чином не послабили ні ППО України, ні ППО аеродрому, ми йому (російському пілоту – ред.) нічого не відкрили, ми не дали йому можливості просто залетіти… Питання стояло таким чином: це може бути гра. Тобто оперативний співробітник провів цілий ряд… Там же в них було три кандидати".

Обрали 35-річного російського пілота Романа Носенка, тому що, за словами полковника, в нього не було контактів із ФСБ Росії, і він поводився більш-менш коректно. До прикладу, в іншого пілота та його дівчини були прямі контакти з ФСБ: працівник СБУ отримав роздруківку їхніх телефонних дзвінків і побачив, що ця дівчина заїжджала в Москві до приміщення ФСБ.

"У Носенка були проведені ті самі заходи: його телефони перевірили – в нього не було контактів з ФСБ. У його дружини було кілька, але вона пояснила це тим, що є співробітницею військової частини, психологом, здається, а ФСБ використовує психологів для поліграфів, наприклад. Тому СБУ не мало заперечень щодо продовження цієї операції. Військово-повітряні сили також не мали заперечень. Якщо навіть це гра, ми нічого не втрачаємо, якщо це не гра, ми отримуємо літак, який коштує великих грошей", – розповів Червінський.

"Тобто насправді ризиків не існувало ніяких. Я вважаю, що їх не було і взагалі немає. Жодної інформації ми їм не передали, крім інформації, що ми заплатимо їм кошти, якщо вони привезуть літак, і зробимо їм документи інших країн або України, якщо вони захочуть", – додав полковник.

Червінський – про свою роль в операції

Полковник розповів про свою роль в операції із захоплення російського літака, і на якому етапі він до неї долучився. За словами Червінського, коли СБУ зібрала певний обсяг інформації, і коли там вирішили, що російський пілот справді готовий прилетіти, то працівники спецслужби "звернулися до нас по допомогу, щоб продовжити операцію".

"СБУ не могли самі оцінити літак, створити коридор у повітряному просторі, забезпечити йому безпеку перельоту та супровід, його посадку. Тому вони звернулися до нас із метою контактування з Військово-повітряними силами, і для того, щоб організувати цю операцію, тобто щоб її продовжити", – розповів контррозвідник.

"Згідно з законом, ми створювали умови для проведення цієї операції. Тобто Військово-повітряні сили створюють можливість для перельоту літака; СБУ контролює ту частину, є російський пілот агентом чи не є, робить він гру чи не робить; ми на своїй базі створюємо можливості для цього", – пояснив детальніше Червінський.

"Наш керівник доповідав Залужному по цій ситуації – розвиток подій. І фактично на останньому етапі наша роль була в тому, що нас залучили до того, щоб не розголошувати інформацію – Військово-повітряні сили не хотіли розголошувати інформацію своїм військовослужбовцям на аеродромі, – ми були залучені, щоб прибути на аеродром; у разі посадки літака, ми забираємо цього пілота безпечно і доставляємо його до Києва", – додав полковник.

"Залужний дав санкцію, що згоден із проведенням операції"

Червінський розповів, що коли працівники СБУ попередньо обговорили з російським пілотом усі деталі перельоту, і підійшли до необхідності "створення авіаційних умов для перельоту, вони звернулися до мене".

"Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію на проведення цієї операції. Перша санкція була усна. Вона була спрямована на те, щоб ми з'ясували можливість проведення такої операції", – повідомив Червінський.

Після цього полковник разом зі своїм командувачем поїхав до командувача ВПС, аби повідомити йому про задум СБУ. Командувач ВПС дав контакт керівника одного з територіальних центрів, тому Червінський зі своїм командувачем поїхали до командира нижчої ланки. Той виділив співробітника, який поговорив із російським пілотом про технічні питання перельоту, перевірив, чи той володіє правильним сленгом, і підтвердив, що це справді пілот.

"На цьому етапі ми повторно доповідаємо Залужному, що Військово-повітряні сили підтверджують, що це пілот, підтверджують можливість того, що навіть якщо це навіть гра (з боку пілота – ред.), то він не зможе ніяким чином проникнути на нашу територію, бо в повітряному коридорі, який ми йому надамо, його в разі чого зіб'ють. І вже тоді в документальному вигляді мій командир доповідає Залужному. Той ставить санкцію, що "я згоден проведенням операції", – заявив контррозвідник.

Колишній головком ЗСУ Валерій Залужний / Фото: Associated Press

Червінський уточнив, що з боку Залужного існувала письмова санкція. Вона перебувала у полковника, але "через те, що нашу частину розформували в серпні 2022, а в нас не було архіву для таємних документів, ми її знищили".

"Коли Залужний підписував цю санкцію, то паралельно написав лист до СБУ, в якому просив із метою проведення спільних заходів відрядити їхнього співробітника, щоб він зайшов у групу і виконував свою частину роботи. Цей документ залишився, він у справі є. СБУ довго його не показувала, казала, що його не існує, що співробітник не був відряджений і так далі. Але цей лист все-таки знайшовся. Тобто ми не мали контакту з пілотом. Контакт з пілотом був у співробітника СБУ", – розповів контррозвідник.

"Вони (СБУ – ред.) знищили оригінал (листа від Залужного – ред.), приховуючи санкцію Баканова (ексголови СБУ – ред.). Він написав на цьому санкцію, що "я погоджую це", і відрядив співробітника. А зараз він каже, що він заборонив цю операцію", – додав Червінський.

Чому відбувся ракетний удар по "Канатовому"?

Червінський зауважив, що російський пілот не знав, на який саме український аеродром попереганятиме літак.

"Він не знав, який аеродром, куди він буде летіти. Це все приховувалось. Він знав, що є три аеродроми, а на який він сяде, куди його доведуть, він не знав. Якщо подивитись відео, там так і буде написано від ВПС, що "тебе зустрінуть на кордоні, ти знижуєшся на певну висоту, далі тебе два літака зустрінуть і поведуть далі". Він не каже – на "Канатове" поведуть. Тому ніхто не прив’язувався до "Канатового". Саме це є фальсифікація з боку слідства СБУ", – заявив половник.

За його словами, ракетний удар по аеродрому "Канатове" відбувся тому, що триває війни, і "обстріли відбуваються постійно".

"Ніяким чином ніхто не створив умови для цього обстрілу. В СБУ провели свій аналіз і звинуватили мене прямо в тому, що я винуватий у цьому обстрілі. Якщо би це було, я би вже відбував покарання. Минуло вже півтора року. Вони у справу понаписували таких речей… По-перше, вони приховали те, що співробітник СБУ брав у цьому участь. Взагалі про нього не згадується. Це фальсифікація. По-друге, вони сховали цей лист Залужного і сказали, що я нікому зі своїх командирів про це не казав, що сам вирішив відправити людей під виглядом навчань. Хоча це був план і всі знали про це", – розповів Червінський.

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