"М’ясні операції" і "стирання підрозділів в нуль": усе про скандали довкола генерала Содоля

Як заявляють в "Азові", свідчення проти Содоля можуть дати "багато командирів, багато Героїв України".

Проводив "м’ясні операції", "зточував морпіхів", "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал" – усе це звинувачення, які вже протягом кількох місяців лунають на адресу тепер уже екскомандувача Об’єднаних сил генерала Юрія Содоля. Це заяви самих військових, а також волонтерів та членів парламенту. І не просто заяви: скарги на дії генерала вже місяць припадають пилом на столі у ДБР. Щоправда, там не поспішають відкривати справу.

Усе, що відомо про скандали довкола Содоля, у чому його звинувачують військові, і чому ДБР не відкриває справу – читайте на ТСН.ua.

В "Азові" звинуватили Содоля у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат серед бійців і втрат територій. Військові також закликають до перевірки генерала на факт співпраці з ворогом. З чого розпочалися скандали довкола Содоля і що про його командування фронтом кажуть військові – читайте далі.

Стерненко звинувачував Содоля у "сточуванні" морської піхоти

Скандали довкола Содоля розпочалися ще у травні 2024 року, коли його призначили командувачем ОСУВ "Хортиця". Тоді першим на сполох забив відомий український волонтер Сергій Стерненко. Він закидав генералові прорахунки на посаді очільника Морської піхоти і назвав його нову посаду "кадровою катастрофою":

"Це призначення – кадрова катастрофа. Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити".

Стерненко звинуватив Содоля у "зточуванні" морської піхоти, пригадавши, як ворог розбив колону 37-ї бригади морської піхоти. Волонтер також звинуватив генерала к неналежній організації логістичного забезпечення українського плацдарму у Кринках на Херсонщині:

"У Мережі купа прикладів, коли морську піхоту Содоль просто "зточував" – від трагедії з 37-ю бригадою морської піхоти до відправлення на лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту".

Один із морпіхів, який анонімно розповідав виданню LIGA.net про проблеми з командуванням корпусу морської піхоти та наступом на Кринках, назвав Содоля типовим командиром "часів Чечні та Афгану". Боєць також процитував слова генерала: "Вперед-вперед, до останнього морпіха". Наступати морпіхів відправляли туди, де це фізично було неможливо, стверджує боєць. За його словами, Содоль не цінував особовий склад – ні офіцерський, ні солдатський.

"Далеко не сучасний офіцер. Ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами. Перед херсонською операцією ми питали: де нaм брати транспорт на лівому березі? Відповідь була: у місцевих візьмете", – розповів морпіх.

Юрій Содоль / Фото: Facebook-сторінка Командування Об'єднаних сил

Морська піхота виступила на захист Содоля

У відповідь на звинувачення з боку Стерненка особовий склад управління Корпусу морської піхоти виступив із заявою на підтримку Содоля. Вони назвали подібні звинувачення "інформаційним вкидом":

"Дивує, коли дістають із шухляди старі ярлики типу "м’ясник" і, не розібравшись у суті питання, поливають брудом людину, яка поклала все своє життя та всі свої сили на справу захисту України".

Морпіхи вказували, що саме під керівництвом Содоля навесні 2022 року "було зупинено просування російських сил на півдні Донеччини, фронт було стабілізовано, і відтоді лінія зіткнення була майже незмінною. Під його керівництвом відбивалися штурми в районах Вугледара, Мар’їнки, Авдіївки, Великої Новосілки... Під час літньої наступальної кампанії саме під його командуванням було звільнено Нескучне, Сторожове, Старомайорське та Урожайне. Так само й операція на лівобережжі Дніпра: ніхто не вірив у здатність морської піхоти зайняти плацдарми".

У чому Кротевич звинуватив Содоля

Наприкінці червня начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич "Тавр" подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо Содоля. Кротевич звинуватив генерала у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат у війську і втрат територій. Начштабу "Азова" також просив перевірити командувача на факт співпраці з ворогом:

"Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Кротевич зазначав, що 99% військових Содоля "ненавидять за те, що він робить".

"Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює. Мене це дістало, Рубікон перейдений", – йшлося у заяві начштабу "Азова".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандал з генералом Содолем: начштаб "Азову" зробив гучну заяву!

Згодом журналісти The Washington Post отримали доступ до тексту документа, який Кротевич відправив до ДБР. Ось, у чому ще начштабу Азова звинуватив генерала:

"Содоль неадекватно командує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та інших підрозділів оборони, що призвело до ослаблення позицій на фронті та втрати великої кількості солдатів та території.

ЗСУ, Нацгвардії та інших підрозділів оборони, що призвело до ослаблення позицій на фронті та втрати великої кількості солдатів та території. Генерал Содоль не керував обороною міста і не провів у Маріуполі жодної години , але йому було надано звання Героя України.

, але йому було надано звання Героя України. Не постачав бригаді "Азов" боєприпаси, не нарощував сили та зміцнення в місті перед наступом.

Коли один із командирів у Маріуполі попросив Содоля дати інструкції, той відповів: "Нам кінець" і поклав слухавку.

Содоль наказав "Азову" наступати без артилерійських боєприпасів. Коли йому навели аргументи, чому це неможливо, проти командира було розпочато офіційне розслідування".

Богдан Кротевич

Критика Безуглої на адресу Содоля

Зауважимо, що до ще заяви Кротевича генерал отримаав порцію критики від народної депутатки Мар’яни Безуглої. Зокрема, вона зробила гучну заяву про прорив ворога на Донеччині. За словами депутатки, ЗСУ втратили позиції, які тримали від 2014 року.

"За моєю інформацією, під час пропущеного прориву на Торецьк керівник східного фронту генерал Содоль пиячив у ресторані "Облака" в Одесі. Надсилаю відповідний запит щодо його відряджень", – заявляла Безугла.

На висловлювання депутатки відреагував її колега, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко:

"Ми не можемо знати, чи обґрунтована заява Безуглої. Безугла написала те, що їй передали, підсвітили. Що там було насправді – треба, аби розбиралися Генштаб і ДБР. Після цього вже можна буде говорити, що дійсно це мало певні наслідки".

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Пізніше депутатка зробила допис про "вбивство" Содолем українських солдатів:

"Керівник східним фронтом генерал Содоль вбив (у лапках) більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Маріуполь, Кринки, Авдіївка, Очеретине, Вовчанськ… Невже це буде продовжуватись? Невже військові мають гуртуватись на ґрунті ненависті до свого керівника? Невже ми ТАК маємо втрачати людей і території?"

Мар'яна Безугла / Фото: Facebook Марʼяни Безуглої

Негативно характеризував Содоля і ветеран російсько-української війни Олег Симорос. Він назвав генерала людиною, яка "воювала людським ресурсом".

"Він проявив себе під час керування військами на Роботиному. Проявив себе, вибачте, як людина, яка в XXI столітті – коли є вже РЕБ, коли є дрони, – досі воює за принципами "совка". Вибачте, воює – людським ресурсом. Через його невміння застосовувати війська було покладено дуже багато життів українських військових, було покладено саме через його абсолютно неадекватні дії, через його штурмові "м'ясні операції", котрі мали декілька хвиль, попри невдачі", – розповів Симорос.

Зеленський звільнив Содоля

Після цього, 24 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Содоля.

"Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", – сказав Зеленський у відеозверненні.

До слова, рішення Зеленського тоді дещо розкритикував нардеп Костенко. За його словами, президент має ухвалювати такі рішення "не за результатами якогось обговорення у фейсбуці. Він має ухвалювати рішення не через тиск людей у соцмережах чи інфопросторі. Бо дуже часто там ці теми люблять обговорювати не лише ті, хто бачить реальну обстановку чи розуміється на речах, про які пишуть".

Костенко зазначив, що кадрові рішення щодо посад такого рівня варто ухвалювати винятково за аналізом бойових дій, конкретно з позиції Генштабу, головнокомандувача та верховного головнокомандувача.

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Звинувачення на адресу Содоля у провальній обороні Харківщини

За даними видання "Українська правда", Кротевич у своєму звернені до ДБР також вказав, що Содоль як керівник ОСУВ "Хортиця" був відповідальний за підготовку оборони перед російським наступом на Харківщині. Начштабу "Азова" ствержував, що після призначення на посаду очільника ОСУВ "Хортиця" Содоль (у квітні 2024 року) почав віддавати "незрозумілі накази" 12-й бригаді Нацгвардії про займання низин, а також просування на незначну кількість метрів у короткі строки без достатньої кількості боєприпасів.

Пізніше УП з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомила, що ДБР перевірить дії Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку та інші факти, на які вказав Кротевич.

"ДБР відповіло Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командуючого ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля розглянуто і за результатами опрацювання – приєднано до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області, в якій, серед іншого, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій на ввіреному напрямку", – повідомили джерела.

Сам Кротевич заявив, що "відповідю ДБР не задоволений":

"Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення (в тому числі непублічні), ми не відступимося".

Офіцер ЗСУ звинуватив генерала у "загибелі десятків тисяч українських солдат"

На початку липня офіцер ЗСУ Олексій Герман звинуватив Содоля у "загибелі десятків тисяч українських солдат", та висловив думку, що генерала потрібно судити за декількома фактами. Герман повідомив, що ДБР надало відповідь на заяву щодо екскомандувача Об’єднаних сил, і ця відповідь – "не те, що очікували більшість бойових офіцерів!".

Герман назвав факти, за які, на його думку, треба судити Содоля: на ділянках фронту, яким приділяв свою увагу генерал, життя солдата в окопі не перевищувало двох діб.

"Він дійсно стирав в нуль підрозділи, дійсно особисто відповідає за загибель десятків тисяч Українських солдат. Культура воювати по крапкам на мапі або приданими підрозділами – це теж від генералів старого формату. Ця стара школа ніколи не призведе нас до перемоги. Вона лише може нанести невиправної шкоди ЗСУ та державі. Що в принципі вже зроблено", – стверджував офіцер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандал з генералом Содолем спалахнув знову: "Це була повна п**да, а не операція"

ДБР не відкриває справу проти Содоля: яка причина

Від моменту заяви Кротевич у червні і станом на кінець липня ДБР так і не відкрило справу щодо генерала Содоля. Як припустив військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак, – усе через відсутність політичної волі.

Ступак зауважив, що ДБР повинно було відкрити кримінальне провадження за заявою військового:

"Я розумію, що там не просто текст, а з документами, фактажем і треба ці факти перевіряти в режимі кримінального провадження. Швидше за все, це політична воля, вірніше її відсутність. Тому ДБР поки що ігнорує".

22 липня начштабу "Азова" повідомив, що подав скаргу до суду на ДБР через не відкриття справи проти Содоля. Кротевич повідомив, що 27 червня отримав відповідь від ДБР, де було вказано, що заяву на генерала додадуть до вже наявної справи, у якій опосередковано розглядаються дії командування ОСУВ "Хортиця", а саме щодо транскордонного прориву ворога на Харківщині.

"Це значить, що ДБР порушує закон і робить це максимально зухвало. Це фактично навмисна бездіяльність, а для себе їхній лист я переклав як "привіт, Богдане, нам по**й на тебе і на закон України, живи з цим", – написав боєць у Мережі.

Він переконаний, що ДБР порушує закон, і що є "вказівка зверху не давати хід цій справі".

Кротевич також повідомив, що розгляд скарги на ДБР суд призначив на 19 серпня. Водночас, за його даними, процес призначення судді супроводжувався порушеннями.

"Наскільки мені відомо, в морській піхоті тиждень було "полювання на відьом", щоб ніхто нічого поганого про "колишнього" не сказав", – заявив начштабу "Азова".

За його словами, свідчення проти Содоля можуть дати "багато командирів, багато Героїв України".

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