Чеські "Вампіри" на передовій нищать окупантів стокілограмовими снарядами

На варті спокою піхоти і бойових штурмових груп у бійців 110 окремої механізованої бригади є десятки таких іноземних бойових машин, точна кількість яких суворо засекречена.

Чеські "Вампіри" на передовій нищать окупантів, йдеться в ТСН.

Іноземна реактивна артилерія б’є російських окупантів на Донецькому напрямку фронту. Чеські реактивні системи залпового вогню мають кращу броню, простішу систему наведення на ціль і потужніший двигун. Артилеристи 110-ї механізованої бригади систематично відправляють гарячі “подарунки” ворогу у вигляді реактивних снарядів завважки майже сотню кілограмів.

Реактивна система залпового вогню RM-70 «Вампір» - аналог радянського «Граду». Чеська розробка з броньованою кабіною, маневреним шасі і комп’ютерним начинням активно працює по ворожим цілям реактивними снарядами вагою у майже сотню кілограм. “Головне - швидко, протягом 4 хв після того як приходить ціль відсрілюємося і покидаємо місце”, - розповідають бійці.

Лічені хвилини на те, аби зорієнтуватись на місцевості, вирахувати потрібні кути і висоти, а також миттєве обчислення координат.

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Борис воює від 14 року і добре знається на роботі топогеодезиста. Точні координати скупчення російської техніки артилеристам надали аеророзвідники, які зафіксували вороже переміщення вздовж лінії фронту. Військові бойового розрахунку швидко виставляють приціл на пусковій установці, яка вже заряджена реактивними снарядами. Тоді короткі реактивні снаряди летять в бік ворога на 15 км, довгі дістаються цілі на два десятки кілометрів.

Робота цих артилеристів прикриває нашу піхоту на найважчих ділянках Донецького напрямку. “Вампіри” або чеські “Гради” хоч і не нові, але значно прицільніші, ніж радянські аналоги реактивних систем залпового вогню. “Позивний вона має “композитор”. Робить “музику” на цих полях- похоронну, але не нам”, - сміється боєць.

Вбивчий оркестр на цьому відрізку фронту переважно закордонний. Поруч із чеським “Вампіром” працює американська “Гаубиця М” - “777”.

Артилеристи називають себе фахівцями з ландшафтного дизайну - один з них на позивний «СІДР» керувати бойовим розрахунком на іноземні машині вчився на ходу. За пів року роботи вже має власний рекорд випущених вбивчих реактивних снарядів.

“Найбільше, що я випускав за добу - це було три чи чотири пакети. В пакеті 40 штук - це 120 - 180 штук. Раніше я працював на “Смерчах” - не порівняти, витрати в солярі, тут набагато економніше, працює безвідказно”, - розповідають артилеристи.

На варті спокою піхоти і бойових штурмових груп у бійців 110 окремої механізованої бригади є десятки таких іноземних бойових машин, точна кількість яких суворо засекречена. “Вони нас шукають, бо ми найкраще прикриваємо піхоту, можемо вести вогонь по цілях дальніх, які важливо стратегічно для противника. Якщо попадає біля противника снаряд в радіусі 5 метрів, майже нічого не лишається, це потужні установки, які роблять свою справу”, - кажуть військовослужбовці.

Командир бойового розрахунку реактивного дивізіону на позивний «Джокер» запевняє, українські військові вже активно використовують проти окупантів новітні зразки чеських “Вампірів” 2021 року випуску. “Зараз ми отримали техніку на 40 км , процес наведення дуже швидкий, воно автоматично все наводиться, ти обираєш ціль, тільки задаєш кількість снарядів, які маєш випустити”, - пояснюють артилеристи.

Додатковий комплект реактивних снарядів дає бійцям швидко перезаряджатися і за лічені хвилини знову працювати по нових ворожих цілях. Ці РСЗВ накривають великі ділянки території, знищують російську важку техніку та нищать живу силу - точно, прицільно і ефективно.

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