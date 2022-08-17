Чоловіків не випустять: у Раді не бачать поки причин для відкриття кордонів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на сайті Офісу президента зареєстрували багато петицій про зняття обмежень щодо виїзду чоловіків за кордон, дві з них набрали понад 27 тисяч голосів і отримали відповідь Володимира Зеленського.

Однак, незважаючи на гостроту і дискусійність, питання виїзду чоловіків призовного віку за кордон не вирішене, і немає впевненості, що воно буде вирішене найближчим часом.

Про це 17 серпня на брифінгу в Укрінформі заявив народний депутат, член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він зазначив, що питання перетину кордону чоловіками призовного віку жваво дискутується в парламенті з квітня-травня. Періодично нардепи реєструють ініціативи і пропонують дозволити виїжджати за кордон певним категоріям осіб. Найчастіше виїзд пропонують дозволити морякам, які працюють на іноземних торгових суднах та заробляють кошти, що потім надходять до України.

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"Це питання дуже складне та неоднозначне. На сьогодні немає єдності у розумінні того, варто або ні лібералізувати виїзд за кордон для певних категорій осіб, які не служать у ЗСУ, не проходили військову службу та не мають військових навичок", - сказав Веніславський.

Однак всі громадяни України є рівними та встановлювати якісь преференції або обмеження залежно від професійних навичок чи професій держава не може і не буде, підкреслив він.

Депутат зазначив, що наразі немає гострої потреби в додатковій мобілізації. Однак періодично проводиться призов на військову службу за мобілізацією, включаючи тих, хто не проходив військову службу. Водночас є спеціальності, яких гостро потребує сектор безпеки й оборони, наприклад лікарі, працівники служби зв’язку тощо.

"Питання лібералізації виїзду за кордон ще не вирішене. Центри комплектування та соціального захисту, колишні військкомати, вручають повістки та мобілізують осіб, які потрібні для відповідних цілей. Відповідно, у будь-який час може виникнути потреба щодо додаткової мобілізації чи призову конкретної категорії осіб", - сказав він.

Нагадаємо, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ діє воєнний стан та відповідно загальна мобілізація, згідно якої військовозобов'язані громадяни, а це чоловіки віком від 18 до 60 років, не мають права виїжджати за кордон.

Нещодавно Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію до 21 листопада.

Варто зазначити, що мобілізація триває без жодних хвиль і ТСН.ua раніше пояснив, яка наразі процедура вручення повісток.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: Потрібно заборонити виїзд усім росіянам за кордон

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