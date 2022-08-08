До Мелітополя на свій "форум" окупанти привезли 700 людей масовки - мер

За словами Федорова, навіть під дулами автоматів Росію підтримують не більше 10% мелітопольців.

Російські окупанти завезли до Мелітополя приблизно 700 людей масовки, щоб створити "картинку" для російських пропагандистських ЗМІ. Загарбники не змогли знайти охочих серед місцевих мешканців, адже в окупованому місті менше 10% жителів підтримують Росію.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров

"Окупанти зрозуміли, що їхні плани на проведення псевдореферендуму на грані краху – навіть під дулами автоматів росію підтримують не більше 10% мелітопольців.

Щоб хоч якось вислужитись перед кремлівським "старшим братом" колаборанти вирішили зняти чергову пропагандистську картинку для росЗМІ", – зазначив Федоров.

За його даними, росіяни завезли до Мелітополя масовку з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області – загалом близько 700 людей.

Окупанти провели "форум" у міському Палаці культури, де колаборант і так званий голова тимчасової адміністрації Запорізької області Євген Балицький підписав "розпорядження" про початок підготовки до псевдореферендуму.

"Диригував шабашем гауляйтер Запорізької області Євген Балицький, який свого часу з тріском провалився на місцевих виборах, набравши менше 10%.

Спочатку він сам вигадав собі посаду, тепер сам "вершить долю" тимчасово окупованих територій, підписуючи незрозумілі "накази" про відчайдушне бажання приєднатись до РФ. Які плани з’являться в голові цього психічно хворого місцевого царька – поплічника Кремля завтра, важко здогадатись", – сказав мер Мелітополя.

Федоров наголосив, що усі "накази" чи "розпорядження" окупантів та їхніх прихвоснів не мають юридичного значення і запевнив, що зрадників обов'язково чекає відплата.

Нагадаємо, що ЗСУ із HIMARS вдарили по окупантах у Мелітополі: знищено понад 100 солдатів РФ та багато техніки (відео).

Раніше експерт розповів, що ЗСУ під час контрнаступу першим можуть звільнити Мелітополь.

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