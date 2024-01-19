Доброволець висловився про "втомлених від війни" і "не народжених" для неї

За словами захисника, прикро, що на другому році повномасштабної війни стає дедалі більше заяв і дорікань про "втомилися від війни", "коли вже перемога?", а дії задля перемоги над ворогом стає дедалі менше.

Війна – це випробування для всієї країни, і кожен переживає його по-своєму. Але важливо, щоб цивільні не забували, що військові щодня ризикують своїм життям заради миру та безпеки України.

Про це український доброволець, командир Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Дмитро Алєксєєнко розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

Захисник розповів про своє ставлення до нарікань цивільних, які "втомилися від війни".

"Ставлення до цивільних, які "втомилися від війни", – це складно. Важливо розуміти, що війна – це випробування для всієї країни, і кожен переживає це по-своєму. Тому що це питання розділяє нас на дві реальності. Здебільшого такі питання виникають у "ждунів перемоги", які завчасно купили вишиванки і чекають, коли їх дістати з шафи та одягнути для святкування перемоги. А також у них виникає питання "чому ви ще не перемогли?" – розповів Алєксєєнко.

Він іронічно зазначив, що, "мабуть, важко жити в цивільному світі, відвідувати розважальні заклади, ходити по ресторанах та торгових центрах, займатися в тренажерних залах, спати в теплих оселях та комфортних ліжках, приймати душ, коли захочеш, а не коли є можливість".

"Ви від цього втомилися?!" – наголосив боєць.

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Він додав, що такі висловлювання звучать від тих, хто називає себе "не народженими для війни".

"А ми народжені?! Дійсно, в пологовому нам відразу вішали бирку "народжений для війни"… Я впевнений, що це є тригером для багатьох. І зі мною погодиться більшість військовослужбовців", – зазначив командир Роти УБпАК.

Захисник додав, що йому прикро, що на другому році повномасштабної війни стає дедалі більше заяв і дорікань про "втомилися від війни", "коли вже перемога?", "чим я там поможу, я краще скину 100 гривень донату і запишу себе в частину підтримки економічного фронту". Водночас дій задля перемоги над ворогом стає дедалі менше.

"Але також важливо, щоб цивільні не забували про те, що військові щодня ризикують своїм життям заради миру та безпеки країни", – наголосив Алєксєєнко.

Нагадаємо, раніше до українців, які вважають себе "не створеними для війни", звернувся сержант ЗСУ Михайло Макарук. Він наголосив, що без мобілізації Україна не виживе.

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