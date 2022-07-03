Експрет пояснив, чому Росія влаштувала Україні ракетний тетор

Міжнародний воєнний трибунал, який обов’язково відбудеться після перемоги України над РФ, дасть цьому відповідну оцінку.

Те, що Росія бомбить мирні міста України свідчить про те, що війська РФ не можують наступати наземними силами.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.

"Це від безсилля. Вони не можуть нічого зробити на лінії фронту, здійснити ескалацію, зробити різкий прорив. Наразі ситуація туди-сюди: вони намагаються штурмувати - ми їх штовхаємо, ми намагається штурмувати – вони нас відбивають", – зазначив Жданов.

За його словами, є невеликі успіхи у противника завдяки тактиці "випаленої землі", а також через відсутність у ЗСУ необхідної кількості артилерії, яка б дозволяла досягнути вогневого паритету, тобто здійснювати успішно контрбатарейну боротьбу з російською артилерією.

"Я вважаю, що (ракетні удари по мирним містам і цивільним українцям, - ред.) – це крик відчаю і акт безвиході: "Ми не можемо перемогти вас на фронті, тому почнемо убивати ваших мирних мешканців". Це поза будь-яких норм моралі та правил ведення війни. Сподіваюся, Міжнародний воєнний трибунал, який обов’язково відбудеться після нашої перемоги над РФ, дасть цьому відповідну оцінку", – додав Жданов.

Нагадаємо, Жданов розповів про удари у Бєлгороді: чим поцілили і навіщо.

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