Google призупиняє монетизацію брехливого контенту про війну в Україні

Google призупиняє монетизацію брехливого контенту про війну в Україні

Скасують монетизацію матеріалів, які пропагують насильство або заперечують трагічні події.

Через повномасштабне вторгнення Росії до України Google AdSense зупиняє монетизацію контенту, який використовує, заперечує чи виправдовує війну.

Про це пише AIN з посиланням на лист компанії до користувачів.

Скасування монетизації також поширюється на повідомлення про те, що жертви нібито самі відповідальні за трагедію, або – використовують різні прийоми звинувачення жертв. Наприклад, заяви про те, що Україна здійснює геноцид або навмисно атакує власних громадян.

Нагадаємо, від 26 лютого YouTube припинив монетизацію в Росії, однак сервіси Google продовжили роботу.

Компанія також забанила канал Міноборони Росії, пропагандиста Володимира Соловйова і боролася з дезінформацією на платформі.

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