H&M призупиняє продажі в Росії

Це відомий у світі шведський бренд одягу та косметики.

Мережа магазинів одягу H&M призупинила продаж в Росії.

H&M - Hennes & Mauritz AB — шведський бренд одягу та косметики, відмінною рисою якого є модний та якісний одяг за доступними цінами. Штаб-квартира — у Стокгольмі.