H&M приостанавливает продажи в России

Это известный в мире шведский бренд одежды и косметики.

Сеть магазинов одежды H&M приостановила продажу в России.

H&M — Hennes & Mauritz AB — шведский бренд одежды и косметики, отличительной чертой котоого является модная и качественная одежда по доступным ценам. Штаб-квартира – в Стокгольме.