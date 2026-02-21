Генерал Путіна надсилав своїй дружині фото відрізаних вух

Російський генерал-майор Роман Демурчієв / © із соцмереж

Воєнний злочинець, російський генерал-майор Роман Демурчієв вихвалявся катуваннями та вбивствами українських військовополонених в приватних чатах. Ба більше, він навіть надсилав своїй дружині фото відрізаних вух.

Про це йдеться в розслідуванні «Радіо Свобода».

Журналісти видання отримали кілька гігабайтів повідомленнь у чатах російського генерала через джерело в українських збройних силах. Повідомляється, що вивчені дані датуються періодом від 2022 до 2024 року.

Тоді цей 49-річний генерал Путіна був заступником командувача 20-ї російської гвардійської армії. Його нинішня посада невідома. 20-та гвардійська армія веде бойові дії в Донецькій області на сході України.

За даними розслідувачів, Демурчієв поділився фотографіями відрізаних людських вух з іншими військовослужбовцями та своєю дружиною. У розмові з дружиною він похвалився, що зробив з них гірлянду. На іншому фото, очевидно, зображені зв’язані українські полонені. Їхні голови обмотані бинтами, просякнутими кров’ю.

В іншій розмові Демурчієв запропонував військовополоненого як «подарунок» офіцеру Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії. Генерал-майор запитав, чи слід йому «позбутися» українця чи передати його, додавши, що його підрозділ не встиг «належним чином допитати» полоненого.

За допомогою фотографії журналісти ідентифікували полоненого як 42-річного добровольця із Запорізької області, якого пізніше обміняли.

Крім того, розслідування виявило, що російські окупанти шантажували родичів військовополонених, щоб змусити їх співпрацювати. Також було задокументовано випадки страти українських солдатів, які здалися в полон.

Журналісти зателефонували генералу Демурчієву, однак російський генерал боягузливо завершив розмову після того, як його запитали про скоєні ним воєнні злочини, а потім заблокував подальші виклики.

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони повідомили, що російські військовослужбовці отримали від командування прямий наказ на знищення мирного населення під час проведення «зачистки» в районі населеного пункту Зелений Гай на Олександрівському напрямку Донеччини.