Колаборанти втекли з Херсона одними з перших - місцевий журналіст

Колаборанти втекли з Херсона одними з перших. Сальдо останні півтора тижня в місті не з’являвся.

Колаборанти втекли з Херсона одними з перших. Після цього основні зрадники, які працюють на РФ, інколи навідувалися до міста.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів херсонський журналіст Костянтин Риженко.

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“Колаборанти втекли одні з перших. Приїжджали лише перші особи – Сальдо та Стремоусов. І то - Сальдо останні півтора тижня в Херсоні не з'являвся, приїжджав лише Стремоусов, але його остання поїздка успіхом не увінчалася. Ми формували списки колаборантів, місця їхнього перебування. Розуміли, що коли ЗСУ зайдуть, народ захоче з колаборантами "поспілкуватися", - розповів журналіст.

ДТП зі Стремоусовим

Про загибель колаборанта стало відомо вдень 9 листопада. Першими про це повідомили російські пропагандисти. Згодом про загибель свого "заступника" заявив гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо.

11 листопада з колаборантом попрощалися. Церемонія відбулася в тимчасово захопленому Сімферополі. Фюрер Путін на прощання зі Стремоусовим не приїхав.

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