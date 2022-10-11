"Лукашенко може створити додаткові проблеми для українців": голова МЗС Литви зробив заяву

Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс не надає великого значення заявам диктатора Олександра Лукашенка про те, що мовляв Україна, Литва та Польща готують білоруських "радикалів" до уявних "терористичних актів" у Білорусі.

Наразі немає підстав говорити, що дії Білорусі загрожують безпеці Литви, але є небезпека для України з боку Мінська.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише Delfi.

"Усі ці розмови мені більше нагадують крик про допомогу. Згідно з наявною у нас інформацією, економіка Білорусі в занепаді, вона завалилася через санкції та ізоляцію", - сказав Ландсбергіс.

Водночас, він звернув увагу, що війна в Україні невдало розгортається для Росії і тягне в яму і Білорусь.

Тому з РБ вивозять техніку, яку, імовірно, використовуватимуть проти України на фронті. За словами міністра, Лукашенко намагається створити для українців додаткові проблеми.

"Політично у Лукашенка немає навіть схожої легітимності, як у Росії. Путін радий підтримці війни, а в Білорусі цього немає. Мабуть, єдине, на що він сподівається, - це створити в такий спосіб додаткові проблеми для українців, змусивши їх зберігати сили в північній частині України", - додав Ландсбергіс.

Білорусь у війні проти України

Слід зауважити, що Білорусь бере участь у війні проти України від 24 лютого. Саме з території Білорусі на Київ пішли в наступ російські війська. Звідти ж РФ запускає по Україні ракети.

Раніше, 9 жовтня, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявляв, що у Білорусі почали заявляти про нібито загрозу нападу з території України, оскільки Росія хоче змусити Україну відтягнути свої війська з гарячих напрямків на північні кордони.

Натомість у Генштабі заявили, що загрози наступу з території республіки Білорусь станом на 10 жовтня немає. Утім, режим самопроголошеного президента Білорусі і надалі підтримує збройну агресію Путіна та РФ, надає плацдарми для завдавання ударів по території України та зброю.

Тим часом у Білорусі за дорученням Олександра Лукашенка 11 жовтня розпочалося проведення перевірки Збройних сил республіки. Міноборони РБ заявляє, що під час перевірки військові частини та підрозділи нібито відпрацюють питання приведення до бойової готовності, здійснення маршу, розгортання у призначених районах з виконанням навчально-бойових завдань.

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