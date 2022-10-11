"Лукашенко может создать дополнительные проблемы для украинцев": глава МИД Литвы сделал заявление

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис не придает большого значения заявлениям диктатора Александра Лукашенко о том, что Украина, Литва и Польша готовят белорусских "радикалов" к мнимым "террористическим актам" в Беларуси.

Пока нет оснований говорить, что действия Беларуси угрожают безопасности Литвы, но есть опасность для Украины со стороны Минска.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет Delfi.

"Все эти разговоры мне больше напоминают крик о помощи. Согласно имеющейся у нас информации, экономика Беларуси в упадке, она рухнула из-за санкций и изоляции", — сказал Ландсбергис.

В то же время он обратил внимание, что война в Украине неудачно разворачивается для России и тянет в яму и Беларусь.

Поэтому из РБ вывозят технику, которую, вероятно, будут использовать против Украины на фронте. По словам Министра, Лукашенко пытается создать для украинцев дополнительные проблемы.

"Политически у Лукашенко нет даже похожей легитимности, как у России. Путин рад поддержке войны, а в Беларуси этого нет. Пожалуй, единственное, на что он надеется, — это создать таким образом дополнительные проблемы для украинцев, заставив их сохранять силы в северной части Украины", — добавил Ландсбергис.

Беларусь в войне против Украины

Следует отметить, что Беларусь участвует в войне против Украины от 24 февраля. Именно с территории Беларуси на Киев пошли в наступление русские войска. Оттуда же РФ запускает по Украине ракеты.

Ранее, 9 октября, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что в Беларуси начали заявлять о якобы угрозе нападения с территории Украины, поскольку Россия хочет заставить Украину оттянуть свои войска по горячим направлениям на северные границы.

В Генштабе заявили, что угрозы наступления с территории республики Беларусь по состоянию на 10 октября нет. Впрочем, режим самопровозглашенного президента Беларуси и дальше поддерживает вооруженную агрессию Путина и РФ, предоставляет плацдармы для нанесения ударов по территории Украины и оружия.

Тем временем в Беларуси по поручению Александра Лукашенко 11 октября началось проведение проверки Вооруженных сил республики. Минобороны РБ заявляет, что во время проверки воинские части и подразделения якобы отработают вопросы приведения к боевой готовности, маршу, развертывания в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.

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