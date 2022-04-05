На Дніпропетровщині ППО збила російські ракети: спалахнула пожежа

Вночі у Дніпрі було чутно вибух.

У ніч проти 5 квітня на Дніпропетровщині ППО збила дві російські ракети. Уламки спричинили пожежу в одному з сіл.

Обійшлося без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Маю відео моменту знищення ракет. Проте зараз діє заборона на оприлюднення такої інформації. Обіцяю, що покажу його після перемоги. Збираю архів перемог наших ЗСУ", - написав він.

Станом на ранок ситуація в області контрольована, окупантів на території немає.

Нагадаємо, ріелторів та орендодавців Дніпра закликали не підвищувати ціни на нерухомість та не спекулювати. Ті, хто вдаються до недобросовісного заробітку, понесуть відповідальність перед законом.

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