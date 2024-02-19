На Дніпропетровщині збили ракету: що відомо (фото)

Оборонці з Повітряного командування "Схід" збили ракету в Криворізькому районі.

На Дніпропетровщині збили ракету.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

"Вдень наші оборонці з ПвК "Схід" збили ракету в Криворізькому районі", – уточнив Лисак.

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Крім того, голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що ворог 11 разів протягом дня атакував Нікопольщину. Знущався з райцентру та Марганецької громади. Бив дронами-камікадзе та артилерією.

Цього разу, на щастя, минулося без жертв і постраждалих. Але російський терор знову призвів до руйнувань цивільної інфраструктури.

"Є пошкодження на території спортивного об’єкта та приватного підприємства. Понівечені 10 житлових будинків, шість господарських споруд, газогони", – зазначив Сергій Лисак.

Нагадаємо, експерти попередили про нові атаки та загрози з боку Росії.

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