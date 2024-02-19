На фронті відбулося 70 боєзіткнень: де атакує РФ після захоплення Авдіївки

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби на фронті відбулось 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 19 лютого.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Росіяни завдали авіаційних ударів в районах Баранівки Чернігівської області та Бобилівки Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні спроби наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Табаївка, Піщане, Синьківка Харківської області.

Синьківка, Табаївка і Піщане на карті / Фото: Deepstatemap

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку відбито 4 атаки біля Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Терни і Білогорівка на карті / Фото: Deepstatemap

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області, Серебрянка, Терни, Торське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 11 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Васюківка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

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На Авдіївському напрямку відбито 9 атак ворога в районах Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбити 19 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Новопавлівському напрямку ворог 1 раз намагався проводити наступ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

Старомайорське на карті / Фото: Deepstatemap

На Запорізькому напрямку відбито 10 атак противника в районі Малинівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Ситуація на лівому березі Дніпра

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 5 спроб штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон, Антонівка, Зеленівка, Кринки Херсонської області. Також противник здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника.

Також на східному напрямку підрозділи Повітряних Сил Зсу знищили два літаки ворога: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 складах боєприпасів та 5 артилерійських засобах противника.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський приїхав на передову на Куп'янському напрямку.

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