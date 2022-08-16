На Херсонщині ворожа ДРГ намагалася зайти в тил українських військ

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в тил Збройних сил України біля Осокорівки в Херсонській області.

Українські бійці відкинули окупантів назад.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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"Під покровом ночі диверсійно-розвідувальна група противника здійснила спробу проходу в тил наших військ поблизу Осокорівки. У результаті стрілецького бою відійшла назад", - сказано в повідомленні.

Втрати окупантів уточнюються.

Нагадаємо, українські морські піхотинці 15 серпня відбили штурм російських військових на Херсонському напрямку, завдавши їм втрат. Також ЗСУ добряче поколошматили окупантів на Донецькому напрямку.

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