На Херсонщині ворожа ДРГ намагалася зайти в тил українських військ

Українські бійці відкинули окупантів назад.
Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в тил Збройних сил України біля Осокорівки в Херсонській області.
Українські бійці відкинули окупантів назад.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Під покровом ночі диверсійно-розвідувальна група противника здійснила спробу проходу в тил наших військ поблизу Осокорівки. У результаті стрілецького бою відійшла назад", - сказано в повідомленні.
Втрати окупантів уточнюються.
Нагадаємо, українські морські піхотинці 15 серпня відбили штурм російських військових на Херсонському напрямку, завдавши їм втрат. Також ЗСУ добряче поколошматили окупантів на Донецькому напрямку.
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