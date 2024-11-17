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Нацгвардійці на Вінниччині збили крилату ракету за допомогою кулемета

Нацгвардійці на Вінниччині збили крилату ракету за допомогою кулемета

Нацгвардійці мобільної вогневої групи військової частини 3008 Нацгвардії / Facebook частини

Ракета після підбиття змінила траєкторію та впала в поле без детонації.

На Вінниччині 17 листопада нацгвардійці мобільної вогневої групи збили крилату ракету під час ракетного обстрілу, використавши крупнокаліберний кулемет Browning.

Про це повідомила у соцмережі військова частина 3008 Нацгвардії України.

"Це сталося цієї ночі під час комбінованої масової атаки на Україну сьогодні вранці. Ракета, після підбиття, змінила траєкторію та впала серед поля. Детонації не сталося", — йдеться у дописі.

На Вінниччині нацгвардійці збили крилату ракету за допомогою кулемета

На Вінниччині нацгвардійці збили крилату ракету за допомогою кулемета

Нагадаємо, у ході комбінованого удару Росії по об'єктах України ППО збила 144 повітряні цілі. Внаслідок атаки на Вінниччині пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та базу академічного веслування у Ладижині.

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