Не весняний і не літній: у чому маніпуляція заяв про «новий наступ РФ» — військовий оглядач

Російські військові / © RG.ru

Реклама

Заяви про те, що Росія нібито готує «весняний» або «літній» наступ, є радше інформаційною інтерпретацією, ніж відображенням реальної паузи у бойових діях.

Таку думку висловив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, російська армія веде наступальні дії фактично безперервно від жовтня 2023 року. Тому формулювання про «новий наступ» кожні кілька місяців не означає початок окремої кампанії, а радше описує постійний процес на фронті.

Реклама

Оглядач зауважує, що подібні заяви регулярно з’являються в інформаційному просторі й формально можуть бути правдивими, адже РФ справді не припиняє спроб просування. Водночас це може створювати уявлення про циклічність наступів, хоча насправді бойові дії тривають постійно.

Мирошников наголосив, що зупинити російський наступ можуть лише Сили оборони України, а не заяви політиків чи аналітичні публікації західних медіа. Саме ситуація на полі бою, за його оцінкою, залишається ключовим фактором.

Раніше ми писали про те, що російські окупанти почали відступати у Запорізькій області через відключення супутникового інтернету Starlink.