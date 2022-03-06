"Нервуйте, скоро ми за вами прийдемо": голова Миколаївської ОДА пригрозив окупантам

"Нервуйте, скоро ми за вами прийдемо": голова Миколаївської ОДА пригрозив окупантам

Посадовець також анонсував перспективи щодо наступу на ворога.

У Миколаєві увечері, 6 березня, через загрозу удару окупантів з повітря оголошували повітряну тривогу. Утім, менш ніж за годину її скасували.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у новому відеозверненні увечері, 6 березня.

Посадовець анонсував перспективи щодо наступу на ворога, а також попередив окупантів, що ЗСУ "скоро прийде за ними".

"Ми несемо дозор, а ви (мирні мешканці. - ред.) спіть. Ми працюємо і настрій покращується щодня від того, що ми маємо перспективи. А вороги - нервуйте. Тому що скоро ми за вами прийдемо", - сказав він.