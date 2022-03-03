Окупанти обстріляли житлові будинки у селі Стоянка під Києвом

Окупанти обстріляли житлові будинки у селі Стоянка під Києвом

Інформації про постраждалих наразі немає.

Окупанти обстріляли житлові будинки у селі Стоянка під Києвом.

Про це в Telegram 3 березня повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Стоянка, Київська область. Влучили у житлові будинки, сьогодні. Фото мого товариша", - написав він.