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Окупанти планують відновлення наступу на Чернігів - Генштаб

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Окупанти планують відновлення наступу на Чернігів - Генштаб

Associated Press

Українські військові тримають оборону.

На Сіверському напрямку російські війська намагаються наростити угруповання та організувати логістичне забезпечення для відновлення наступу на Чернігів. 

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що створює додаткові проблеми окупаційному командуванню зі своєчасного поповнення поточних втрат та посилення угруповання на напрямках, де ворог був розбитий вщент українськими захисниками", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти почали обстрілювати Чернігів 25 лютого і продовжують це робити.

Місто поливають з "Градів", САУ, артилерії, скидають бомби з літаків. У місті зруйновані кілька шкіл, десятки житлових будинків і багатоповерхівок. Горів центр древнього міста, де розташовані тисячолітні храми. У деяких районах міста немає світла та тепла. Після обстрілу 11 березня не стало води - ракета влучила у водопровід.

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