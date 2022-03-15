Окупанти планують відновлення наступу на Чернігів - Генштаб

Українські військові тримають оборону.

На Сіверському напрямку російські війська намагаються наростити угруповання та організувати логістичне забезпечення для відновлення наступу на Чернігів.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що створює додаткові проблеми окупаційному командуванню зі своєчасного поповнення поточних втрат та посилення угруповання на напрямках, де ворог був розбитий вщент українськими захисниками", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти почали обстрілювати Чернігів 25 лютого і продовжують це робити.

Місто поливають з "Градів", САУ, артилерії, скидають бомби з літаків. У місті зруйновані кілька шкіл, десятки житлових будинків і багатоповерхівок. Горів центр древнього міста, де розташовані тисячолітні храми. У деяких районах міста немає світла та тепла. Після обстрілу 11 березня не стало води - ракета влучила у водопровід.

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