Окупанти знову обстріляли евакуаційний автобус на Луганщині

Попри обстріли, обійшлося без жертв, людей вдалося вивезти з регіону.

У понеділок, 23 травня, російські солдати вчергове обстріляли автобус, на якому вивозили 18 мешканців Гірської громади з Луганської області.

Евакуаційний автобус потрапив під обстріл під Врубівкою.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На щастя, всі цілі та вже в безпеці. Ми використовуємо кожну можливість, щоб врятувати Вас, разом ризикуємо, разом радіємо, коли під‘їжджаємо до безпечного місця: «Вирвалися!». Евакуація та завезення гумвантажів проходить вкрай важко, за день можливий лише один рейс. Охочих виїжджати більшає. Обстріли посилюються", - наголосив він.

Нагадаємо, чоловік із Сєвєродонецька проїхав 65 км на велосипеді, під ворожими обстрілами, рятуючись від смерті.

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