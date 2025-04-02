Ось така "опозиція": в РФ 19-річний прихильник Навального добровільно пішов на фронт вбивати українців

Російський окупант. Фото ілюстративне / © rbcdaily.ru

Реклама

В Росії 19-річний прихильник Олексія Навального, який ще з підліткового віку ходив на мітинги на підтримку російської опозиції, вирушив воювати до Курської області у складі армії РФ.

Про це передає російський нібито «незалежний» Telegram-канал ASTRA.

«У дитинстві мама показала йому відео Олексія Навального, і з того часу, аж до затримання політика та його смерті в колонії, молодик ходив на антикорупційні мітинги. Зараз він переконаний, що Росія рухається шляхом Північної Кореї», — йдеться у статті.

Реклама

Тим не менш, «опозиційні» погляди не зупинили юного окупана від бажання заробити легких грошей на фронті, вбиваюти українців.

«До 16 років я вже мав дуже багато приводів у поліцію. Я крав одяг із магазинів і продавав у два рази дешевше за цінник. У мене батько алкоголік. Коли мені було 5 років, батьки розійшлися. Я до батька їздив нещодавно, але зараз узагалі п*здец — він оглух і бухає. Через батька я до алкоголю погано ставлюся, а наркотики прижилися», — розповідає прихильник Навального.

Окупант скаржиться, що оскільки він опинився на Курщині, то став учасником так званої «КТО» (контртерористичної операції), а не «СВО». Для росіян це має принципову різницю.

«За „КТО“ платять менше — обіцяли зарплату 195 000 рублів, а мені платять 26 000 рублів, тому що це бойові дії в Росії», — скаржиться юний воєнний злочинець.

Прихильник Навального — про бойові дії на Курщині

За його словами, на штурм в армії РФ можна було не піти лише в одному разі — якщо в тебе ампутації кінцівки.

«Український солдат із великокаліберним кулеметом за мішками з піском просто косив штурмгрупу за штурмгрупою. У них був розвідувальний дрон Mavic, що працює через Starlink, закріплений на Бабу ягу. Відповідно, жоден наш (російский — Ред.) РЕБ не працював. Українець за кулеметом взагалі не відпочивав — йому постійно підносили патрони. Ось через це наша десантна штурмова рота закінчилась», — розповідає окупант.

Росіянин визнає, що інформація пропагандистів про «безліч» трупів українських солдатів на Курщині — брехня.

«Жодних „дох*я х**ловських трупів“ не було. Трупів дох*я у нас, у нас просто увесь гай завалений був нашими (російськими — Ред.) солдатами під зледенілими кителями. Жодної евакуації не було», — зазначає загарбник.

Раніше в РНБО попередили про новий ривок ворога на фронті.

Читайте також: