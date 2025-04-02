ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1127
Час на прочитання
2 хв

Ось така "опозиція": в РФ 19-річний прихильник Навального добровільно пішов на фронт вбивати українців

«Опозиційні» погляди не зупинили юного окупана від бажання заробити легких грошей на фронті, вбиваюти українців.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Російський окупант. Фото ілюстративне

Російський окупант. Фото ілюстративне / © rbcdaily.ru

В Росії 19-річний прихильник Олексія Навального, який ще з підліткового віку ходив на мітинги на підтримку російської опозиції, вирушив воювати до Курської області у складі армії РФ.

Про це передає російський нібито «незалежний» Telegram-канал ASTRA.

«У дитинстві мама показала йому відео Олексія Навального, і з того часу, аж до затримання політика та його смерті в колонії, молодик ходив на антикорупційні мітинги. Зараз він переконаний, що Росія рухається шляхом Північної Кореї», — йдеться у статті.

Тим не менш, «опозиційні» погляди не зупинили юного окупана від бажання заробити легких грошей на фронті, вбиваюти українців.

«До 16 років я вже мав дуже багато приводів у поліцію. Я крав одяг із магазинів і продавав у два рази дешевше за цінник. У мене батько алкоголік. Коли мені було 5 років, батьки розійшлися. Я до батька їздив нещодавно, але зараз узагалі п*здец — він оглух і бухає. Через батька я до алкоголю погано ставлюся, а наркотики прижилися», — розповідає прихильник Навального.

Окупант скаржиться, що оскільки він опинився на Курщині, то став учасником так званої «КТО» (контртерористичної операції), а не «СВО». Для росіян це має принципову різницю.

«За „КТО“ платять менше — обіцяли зарплату 195 000 рублів, а мені платять 26 000 рублів, тому що це бойові дії в Росії», — скаржиться юний воєнний злочинець.

Прихильник Навального — про бойові дії на Курщині

За його словами, на штурм в армії РФ можна було не піти лише в одному разі — якщо в тебе ампутації кінцівки.

«Український солдат із великокаліберним кулеметом за мішками з піском просто косив штурмгрупу за штурмгрупою. У них був розвідувальний дрон Mavic, що працює через Starlink, закріплений на Бабу ягу. Відповідно, жоден наш (російский — Ред.) РЕБ не працював. Українець за кулеметом взагалі не відпочивав — йому постійно підносили патрони. Ось через це наша десантна штурмова рота закінчилась», — розповідає окупант.

Росіянин визнає, що інформація пропагандистів про «безліч» трупів українських солдатів на Курщині — брехня.

«Жодних „дох*я х**ловських трупів“ не було. Трупів дох*я у нас, у нас просто увесь гай завалений був нашими (російськими — Ред.) солдатами під зледенілими кителями. Жодної евакуації не було», — зазначає загарбник.

Раніше в РНБО попередили про новий ривок ворога на фронті.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie