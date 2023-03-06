"Захоплення росіянами Бахмута не вплине на перебіг війни" - очільник Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Бахмут має більш символічне значення для України, ніж оперативне.

Якщо російським військовим вдасться захопити Бахмут, це не означатиме, що Москва змогла змінити перебіг війни.

Таку заяву зробив Міністр оборони США Ллойд Остін, пише The Guardian.

На його думку, Бахмут має більш символічне значення для України, ніж оперативне.

"Я думаю, що це більше символічна цінність, ніж стратегічна та оперативна цінність", - сказав він.

Утім, Остін відмовився прогнозувати, чи буде Бахмут захоплений російськими військами.

"Падіння Бахмута не обов’язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби", - додав Остін.

Ситуація у Бахмуті

Місто Бахмут Донецької області залишається найгарячішою точкою на фронті. Російські окупанти намагаються перерізати українським військовим шляхи постачання боєприпасів і оточити захисників міста. На околицях Бахмута тривають запеклі бої, знищені ключові мости через річку Бахмутка.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що на Бахмутському напрямку війська РФ не залишаються спроб оточити українське місто та взяти його в кільце.

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