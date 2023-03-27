"Передавання Китаєм зброї Росії неможливе": Подоляк про "обнулення" Путіна

Під час зустрічі із Сі Цзіньпінем російський диктатор Путін обнулив країну.

Таку думку радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю УНІАН.

За словами Подоляка, Росія не є модератором процесів на сьогодні.

"Усі події, які сьогодні відбуваються в РФ, у тому числі пов'язані з візитами такого рівня, не несуть ніякого важливого навантаження для глобального політичного простору", - каже він.

Подоляк додає, що Китай, який намагається увійти до глобального порядку на тлі війни в Україні, робить логістично неправильні кроки. На його думку, для того, щоб Пекін дійсно став одним із співмодераторів післявоєнного світу, йому необхідно розмовляти не з Путіним, а тільки з Україною.

"Не Путіну вже визначати, як далі розвиватимуться події. Очевидно, що ні про що суттєве Росія домовитися з Китаєм не змогла. Пекін точно розуміє всю токсичність репутації Москви, усю стратегічну невигідність мати з нею партнерські відносини. Китай також прекрасно розуміє, що зараз РФ знаходиться в дуже ослабленому стані, яким можна скористатися і зациклити її сировинні потоки на собі", - додає Подоляк.

Радник Офісу президента додає, що передавання Китаєм зброї Росії неможливе, оскільки китайський лідер прекрасно розуміє, що це розмін, який не вартий тієї ціни, яку за нього доведеться заплатити.

"Для Китаю важливі фінансові та технологічні ринки європейських і американських країн, і їхні ринки збуту. Китай від них фундаментально залежить, але жодним чином не залежить від Росії. РФ - це не фінанси, не кредитний ресурс, не технологічний ресурс, і не репутаційна гарантія. І російські ринки збуту з урахуванням якості споживача – ніщо в порівнянні з європейськими та американськими", - зазначає він.

Подоляк розповів, що під час зустрічі була продемонстрована вторинність Росії.

"А якщо враховувати психологію поведінки Путіна, - як він поводився, як у нього смикалися руки й ноги постійно, як він ховав очі та швидко говорив, - це говорить про те, що він себе вкрай некомфортно відчуває перед Сі Цзіньпінем. Він розуміє, що це, по суті, єдиний глобальний лідер, який може забезпечити йому якийсь захист від чогось, але він такого не відчув", - додає Подоляк.

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Він також вважає, що Китай виконав декоративні функції, приїхавши до Москви. Зокрема, китайський лідер грає свою гру, яка пов'язана не з Росією, а зі спробою Пекіна перейти з глобально-економічної держави в глобально-політичну, яка має право зайняти ту роль, яку виконувала до початку цієї війни Росія. Зараз РФ за глобальним столом не існує.

"Підготовча робота йде, вона ще не прийшла до якогось фіналу. Китаю необхідно просто оцінити, хто сьогодні є модератором процесу, в тому числі в Європі. З ким потрібно дійсно серйозно розмовляти про природу війни, про ризики, про те, як вона повинна бути правильно фіналізована, щоб світ отримав іншу безпекову платформу. І єдиним фігурантом для такої розмови є точно не Путін, а тільки Володимир Зеленський", - резюмував Подоляк.

Раніше Подоляк розповів, що росіяни продовжують прицільно обстрілювати Україну ракети, зокрема, влучають у житлові будинки. Ба більше, вже навіть не вдають+++, що ціляться у військові або інфраструктурні об'єкти.

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