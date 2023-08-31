"Плювок в обличчя військових": Кулеба різко відповів критикам контрнаступу

Кулеба порадив критикам контрнаступу приїхати і спробувати повоювати самим.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував людей, які скаржаться на нібито повільні темпи контрнаступу.

Про це очільник МЗС сказав на брифінгу зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом у місті Толедо.

Кулеба наголосив, що критикувати повільний темп контрнаступу – це те саме, що плювати в обличчя українських воїнів, які щодня жертвують своїми життями, просуваючись вперед і звільняючи один кілометр української землі за іншим.

"Я раджу всім критикам замовкнути, приїжджати в Україну та спробувати звільнити один сантиметр квадратний власноруч", – сказав міністр.

Раніше співзасновник британського аналітичного центру Council on Geostrategy Джеймс Роджерс заявив, що Захід мав нереалістичні очікування щодо швидкості українського контрнаступу.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ, заявивши, що "українці знову перевершили очікування".

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