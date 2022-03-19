Повітряні сили України збили три російські військові вертольоти і пояснили, чому не більше

Повітряні сили України збили три російські військові вертольоти і пояснили, чому не більше

Для ефективної боротьби необхідні сучасні системи ППО та винищувачі.

Повітряні сили ЗСУ протягом 19 березня збили три вертольоти російських військових. Щоб краще боротися в небі, військовим необхідні сучасні системи ППО та винищувачі.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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"Противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів. Тож денний план утилізації повітряних рашистів не виконано!" – йдеться в повідомленні.

"Аби цей план було перевиконано, Повітряні сили очікують від наших союзників не лише заяв та оплесків на адресу українських героїв, а дієвої допомоги – сучасні системи ППО та винищувачі", – наголосили в Командуванні.

Там пояснили, що на сьогодні українські Повітряні сили борються з окупантами зброєю 80-их років випуску, а російські війська застосовують проти України новітню зброю – гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають українські як у кількості, так і в бойових характеристиках.

"Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів. Щодня гинуть сотні українців, маленькі діти, руйнуються цілі квартали мирних міст! Не зволікайте, ви знаєте, яка зброя потрібна Україні, щоб врятувати світ від глобальної катастрофи!" – наголосили в Повітряних силах.

Нагадаємо, напередодні речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат розповів, що українські військові збили майже 100 ворожих літаків від початку війни. Внаслідок цього Росія змушена змінити тактику через колосальні втрати.