Пожежа в ТЦ Кременчука - 115 рятувальників приборкують вогонь (фото)

Внаслідок ракетного обстрілу почалася пожежа у торговельному центрі у Кременчуці. На місці працюють вогнеборці.

У Полтавській області, місті Кременчук, де сьогодні, 27 червня о 15:50 внаслідок ракетного обстрілу військ РФ зайнялася одноповерхова будівля торговельного центру наразі працюють 115 осіб та 20 одиниць техніки.

Про це повідомляє ДСНС.

"Наразі площа пожежі в будівлі становить 10 тис. 300 м кв. Загинуло двоє людей та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється)", - зазначили у ДСНС.

До гасіння залучено 115 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.

ДСНС

До місця пожежі слідує пожежний потяг "Укрзалізниці" та МОГ ДСНС України.

Нагадаємо, на Полтавщині у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також у місті Полтава 27 червня під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Наразі з'ясовується, що це були за вибухи. Інформації про "прильоти" у місті офіційно немає.

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