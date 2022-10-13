"Пригоди окупантів": росіяни підірвались на мінах, тікаючи від обстрілу ЗСУ (відео)

Екіпаж бронемашини окупантів самоліквідувався, заїхавши на міни, які було видно неозброєним оком.

Російські окупаційні війська тікали від обстрілу українських військових, однак наїхали на протитанкові міни.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Напевно вже багато хто сьогодні бачив пригоди російських окупантів в Україні! Пропонуємо Вам переглянути розширену версію від наших "очей" без перебільшення ідіотського рішення російського військового оминути протитанкові міни", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що міни було видно неозброєним оком.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Українська армія від початку жовтня звільнила 29 населених пунктів на Херсонщині. Важливим для Збройних сил стало звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

Збройні сили України звільнили 1170 квадратних кілометрів територій України в Херсонській області.

У російських військових на правому березі Дніпра закінчуються запаси. За словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, перед окупантами маячить перспектива розгрому. Ба більше - елітним військам Путіна кінець.