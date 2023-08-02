Прорив суден до портів Одещини: чи справді прорвана блокада РФ і чим це обернулося для України

Кораблі прямували через територіальні води інших держав та поза межами оголошеного закритим району.

Три цивільні судна, які дісталися до українських портів, насправді не проривали російську блокаду.

Про це речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила на брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" 2 серпня.

Гуменюк розповіла, як три морські іноземні судна змогли прорватися до портів на півдні Одещини для завантаження.

"Прориву блокади як такого не було, оскільки судна йшли рекомендованим курсом, використовуючи в тому числі територіальні води інших держав, та поза межами району, який проголошено закритим", – пояснила речниця ОК "Південь".

Водночас вона звернула увагу, що навколо цих суден був створений інформаційний ажіотаж, який не прямо, але спровокував нічну російську атаку дронами по портах на Дунаї в Одеській області.

"Була створена штучна інформаційна бомба, яка спрацювала проти дунайських портів", – сказала Гуменюк.

Вона додала, що привернення такої уваги та використання інформації призводить до посилення російської агресії. Речниця захисників півдня порадила представникам медіа бути дуже обережними.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що 30 липня до зернового терміналу в Ізмаїлі в дельті Дунаю прибули три вантажні судна, що належать компаніях із Греції, Ізраїлю і Туреччини. За прямуванням кораблі стежили чотири розвідувальні літаки НАТО.

Також повідомлялося, що першим "прорвав російську блокаду Чорного моря" ізраїльський корабель у супроводі протикорабельного літака і безпілотника зі США.

У ніч проти 2 серпня російські окупанти атакували дронами портову та промислову інфраструктуру в Ізмаїлі на півдні Одещини, зокрема пошкодивши елеватор із зерном.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Під наглядом літаків НАТО в порт України зайшли судна! Флоту РФ час боятись | Олександр Коваленко"

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